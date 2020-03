Кој би рекол: Дали овој Citroën вреди 189.500 долари?

Многу ретка верзија…

Екстремно ретка верзија на Citroën DS21 од 1965 година е ставена на продажба, а неговата цена е 189.500 долари?

This 1965 Citroen DS21 Chapron Concorde Coupe is 1 of just 6 converted models to be gradually refurbished since its initial release.https://t.co/gfmIbHLwQu pic.twitter.com/Lm1GZrCRDJ

— IMBOLDN (@imboldn) January 8, 2020