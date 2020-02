Срушен рекорд: Носен од бурата авион летал побрзо од звукот (фото)

Авион на British Airways прелетал во неделата од Њујорк до Лондон 80 минути пред предвиденото време на пристигнување, а експертите сметаат дека го срушил рекордот на летање.

Boeing 747-436 достигнал брзина од дури 1.327 километри на час благодарение на воздушната струја забрзана од невремето “Кира”.

Според Flightradar24, овој лет во траење од четири часа и 56 минути, го срушил претходниот рекорд кој го држела авиокомпанијата Norwegian, а изнесувал пет часа и 13 минути.

Fastest across the Atlantic tonight from New York to London so far is #BA112 at 4hr56m. #VS4 in 4:57, and #VS46 in 4:59. https://t.co/gfYoHGV3Y6https://t.co/kMhjCqdEtt

If we're not mistaken, BA now retakes the fastest subsonic NY-London crossing from Norwegian. pic.twitter.com/Sr1GPeAjuh

— Flightradar24 (@flightradar24) February 9, 2020