Милијардер подели 9 милиони долари на „Твитер“

Јапонскиот милијардер, Јусаку Маезава, преку „Твитер“ им поделил девет милиони долари на илјада негови следбеници со желба да ја провери теоријата според која луѓето се посреќни кога имаат повеќе пари.

Илјада луѓе кои го ретвитнале неговиот налог добиле по 9.000 долари. Тој објаснил дека овој социјален експеримент го покренал за да ги поттикне научниците и економистите на расправа за универзалните приходи.

My 10 billion yen giveaway project has been spreading rapidly worldwide. Will people’s lives and labor productivity improve when given BI-like income or temporary benefits? This will be a social experiment conducted in Japan that’ll draw global attention. https://t.co/IVU1okfn2X

Маезава е познат и по најавата на шефот на „Тесла“, Илон Маск, дека ќе биде еден од оние кои ќе патуваат на Месечината.

Освен тоа, Маезава преку „Твитер“ ја бара својата сродна душа на која ѝ понудил меден месец на Месечината, објави „Бизнис инсајдер“.

I have added English subtitles to my YouTube video that explains about my 1 billion yen giveaway. I hope you can watch this and understand the real reason why I am doing this giveaway. https://t.co/kBgwwmJoaP pic.twitter.com/B8D8BM0WIO

— Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 10, 2020