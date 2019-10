108-годишна жена тврди дека тајната на нејзината долговечност е шампањот

Дороти Флауерс од Англија, која го прослави својот 108. роденден на 22 октомври, тврди дека својата долговечност ја должи на шампањот.

„Дороти сака друштво, таа секој ден седи со нас на рецепција. Нејзината тајна е шампањот. Тоа е единствениот пијалак што го пие секој ден“, вели Хелен Балингер од домот за стари лица во кој е сместена Дороти, пренесува „Метро“.

The centenarian says the secret to her long life is champagne and chocolate. Cheers, Dorothy 🥂https://t.co/Tdy7ytccxj

