Кинеската централна банка ќе лансира дигитална валута наречена “DCEP”

Хуанг Кифан, извршен потпретседател на Кинескиот центар за меѓународна економска размена, потврди дека Народната банка на Кина планира да воведе своја дигитална валута, која ќе се вика “DCEP” (електронско плаќање со дигитална валута).

China Finance 40 Forum (CF40), организација која се фокусира на истражување на финансиската политика и академската размена, објави видео кое содржи извадоци од говорот на Кифан за време на инаугуративниот самит во Бунд, кој се одржува од 27 до 29 октомври.

… #PBOC has been studying #DCEP for five or six years, and is likely to be the first central bank in the world to launch a digital currency," said Huang Qifan, Vice President of #China Center for International Economic Exchanges, in #BundSummit #stablecoin #digitalcurrency pic.twitter.com/2M2lKKAWoA

— China Finance 40 Forum (CF40) (@ChinaFinance40) October 28, 2019