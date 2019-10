Трамп го повика Apple затоа што од iPhone отстранија нешто што тој го обожаваше

На претседателот на САД, Доналд Трамп, му недостасува копчето “Home” на неговиот нов iPhone, и поради тоа воопшто не е среќен.

А како би го изразил своето незадоволство, тој реши да го повика извршниот директор на Apple на Twitter.

Трамп напиша дека копчето Home е многу подобар избор од сегашното решение за кое Apple се одлучи.

To Tim: The Button on the IPhone was FAR better than the Swipe!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 25, 2019