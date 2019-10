Некогаш најдобар европски голман стана хокеар

Прославениот голман Петр Чех фудбалскиот терен го заменил со теренот за хокеј на мраз. Тој потпишал договор со Глифорд Финикс, екипа која се натпреварува во вториот ранг на британскиот хокеј.

Поранечниот голман на Челси и Арсенал за себе вели дека е голем фан на хокејот, а решил на оваа игра да и се посвети откако унапредувањето на својата игра работел од јуни годинава, кога ја заврши фудбалската кариера.

„Се надевам дека ќе можам да му помогнам на овој млад тим да ги оствари своите цели. По 20 години во професионалниот фудбал ова за мене ќе биде убаво искуство бидејќи ќе можам да се занимавам со спортот кој го гледав и играв додека бев дете“, рекол Чех.

Чех по завршувањето на кариерата започна да работи како советник во Челси клуб во кој ги постигнал своите најголеми успеси. Инаку тој за Глифорд Финикс навивал од 2004 година кога и пристигнал во Велика Британија.

🇨🇿 @PetrCech has swapped the football pitch for an ice rink after signing with @Gford_Phoenix.

🧤 The 37-year old retired in the summer and will now make his debut for @Gford_Phoenix this weekend.

🏒 Career change. pic.twitter.com/2psA4Jdrq1

