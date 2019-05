Гости по грешка послужени со црвено вино од 5.000 евра

Среќен гостин во Манчестер по грешка бил послужен од келнерот со ретко црвено вино во вредност од 4.500 фунти (5.150 евра), објави BBC.

Ресторанот “Hawksmoor Manchester” на Твитер објави дека се надева дека гостинот уживал во вечерaта откако по грешка бил послужен со шише Chateau le Pin Pomerol од 2001 година.

Ресторанот му порачал на келнерот дека не падне поради грешката, опростувајки му ја скапата грешка и рекол дека тое се случува и дека секако го сакаат.

Ресторанот доби пофалби на социјалните мрежи бидејќи не го нападна келнерот.

Според онлајн водичот Cult Wines, произведени се само 500 пакети од ова вино, опишано како пијалок за кој се направени исклучителни напори, што резултираше со длабока црвено-виолетова боја проследена со извонреден мирис на “creme de cassis”, цреша, слива, слатка, карамела и зашекерен тост “.

Не е познато која цена е наплатена на гостинот за ова вино.

To the customer who accidentally got given a bottle of Chateau le Pin Pomerol 2001, which is £4500 on our menu, last night – hope you enjoyed your evening! To the member of staff who accidentally gave it away, chin up! One-off mistakes happen and we love you anyway 😉

— Hawksmoor Manchester (@HawksmoorMCR) May 16, 2019