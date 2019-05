Netflix за прв пат објави листа- топ 10 најгледани содржини

Како дел од промените што треба да се доведат до поголема транспарентност, Netflix одлучи да стане поотворен кога се во прашање податоци за гледачките навики, во согласност со тоа ја објавил првата топ 10 листа најгледани содржини на платформата.

Планирано е листата да се објавува на неделно ниво, и да следат како се прифаќани и дали влијаат на популарноста на одредена содржина.

Практиката првично ќе се спроведува само на подрачјето на Велика Британија, а гледачите ќе можат да видат што е најпопуларно на Netflix кога станува збор за најголемиот европски пазар. Ако експериментот помине по планот, листата би можела да стигне и на другите пазари, а податоците нема да се прикажуваат директно во рамките на услугата, туку ќе се ажурираат секоја недела на платформите на социјалните мрежи. Првата листа е веќе достапна, па кога станува збор за целата содржина, изгледа вака:

1. Our Planet

2. The Perfect Date

3. The Highwaymen

4. The Silence

5. Black Summer

6. After Life

7. The Spy Who Dumped Me

8. Riverdale

9. Chilling Adventures of Sabrina

10. You vs. Wild

Кога станува збор само за ТВ серии листата е, се разбира, нешто поразлична:

1. Black Summer

2. After Life

3. Riverdale

4. Chilling Adventures of Sabrina

5. Star Trek: Discovery

6. Lunatics

7. Bodyguard

8. Santa Clarita Diet

9. Bonding

10. Brooklyn Nine-Nine

А тука е и списокот на најпопуларни филмови:

1. The Perfect Date

2. The Highwaymen

3. The Silence

4. The Spy Who Dumped Me

5. Someone Great

6. Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

7. Baywatch

8. Guardians of the Galaxy Vol. 2

9. Sniper: Ultimate Kill

10. Sicario: Day of the Soldado

