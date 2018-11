Претенденти за најдобри апликации и игри за Android

Компанијата „Google“ започнува консултации со потрошувачите при изборот на титулата за најдобрите апликации и титулата за најдобрите мобилни игри во продавницата за мобилни уреди – „Google Play Android“.

За титултата, најдобри апликации се борат:

• Topbuzz Lite

• Tinder

• Movies Anywhere

• Uber Eats

• Home Workout — No Equipment

• Castbox

• Sandbox

• Sweatcoin Pays You To Get Fit

• TikTok

• YouTube TV

• DU Recorder

• Learn Japanese, Korean, Chinese, Spanish & French

• The Athletic

• Quizlet

• Collage Maker

• Reddit

• Simply Piano

• Canva: Graphic design & poster, invitation maker

• Wish

• Pandora Music

За титулата, најдобри мобилни игри се борат:

• PUBG MOBILE

• Asphalt 9: Legends

• Run Sausage Run!

• Jurassic World Alive

• Toon Blast

• Homescapes

• The Sims Mobile

• Final Fantasy XV: A New Empire

• Harry Potter: Hogwarts Mystery

• Love Nikki

• Pokemon GO

• Hungry Dragon

• Madden NFL Overdrive Football

• MARVEL Strike Force

• Clash Royale

• Kick the Buddy

• Candy Crush Friends Saga

• Empires & Puzzles

• Guns of Glory

• The Walking Dead: Our World

