Најпродаваните Nintendo игри

„Nintendo“ објави ранг-листа на најпродавани игри за конзолата „Switch“. Тука е вклучени сите наслови за првата половина од 2018-та година.

На прво место да поголеднеме која е? Токму така, тоа е „Minecraft“.

Веројатно причината за ова е обновувањето „Bedrock“, кое излезе на 21-ви јуни. Оваа верзија и овозможи преносливата конзола од Nintendo да се игра во режим „мулти корисници“ на различни платформи, каде има „Minecraft“: „Windows 10“, „Xbox One“, „iOS“, „Android“ и „VR“.

„Sony“ со „PS4“ сè уште е надвор од оваа опција.

Топ 10 од најпродаваните игри за „Nintendo Switch“:

1. Minecraft;

2. Kirby Star Allies;

3. Mario Kart 8 Deluxe;

4. Splatoon 2;

5. Mario Tennis Aces;

6. The Legend of Zelda: Breath of the Wild;

7. Super Mario Odyssey;

8. FIFA 18;

9. 1-2 Switch;

10. Dragon Quest X: All In One Package.

КОМЕНТАРИ