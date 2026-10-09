Вашиот паметен телевизор има рок на траење, еве како да проверите

Затоа, телевизорот за кој сте платиле многу пари може и понатаму совршено да прикажува слика, а истовремено постепено да ги губи функциите поради кои сте го купиле како паметен телевизор.

Вашиот паметен телевизор има рок на траење, но тој нема многу врска со тоа колку долго екранот физички ќе работи. Многу поважен е датумот кога производителот ќе престане да испраќа ажурирања, бидејќи од тој момент почнуваат да се натрупуваат проблеми со безбедноста и апликациите.

Најважно е да проверите колку долго производителот обезбедува поддршка за токму вашиот модел. Овој податок најчесто се наоѓа на страницата за поддршка на производителот, покрај информациите за конкретниот модел на телевизорот, иако правилата се разликуваат од бренд до бренд.

Проблемот е што не постои единствен рок што важи за сите паметни телевизори. Некои модели добиваат ажурирања неколку години, додека одредени понови телевизори имаат значително подолг период на поддршка.

„Samsung“, на пример, за моделите лансирани од 2023-та година наведува седум години безбедносни ажурирања, додека кај постарите модели овој период е пократок. „LG“ за своите телевизори наведува четири години општи софтверски ажурирања и пет години безбедносна поддршка.

Кај другите производители ситуацијата е помалку јасна. „Roku“ и „Vizio“ немаат универзално утврден рок за сите телевизори, додека кај уредите со системите „Android TV“ или „Google TV“ времетраењето на поддршката зависи од производителот.

Затоа, не е доволно на телевизорот да пишува „Google TV“, „Android TV“ или името на некој друг познат оперативен систем. Рокот на поддршка го одредува и производителот на конкретниот телевизор.

Што се случува кога ќе истече поддршката?

Најлошото сценарио не е телевизорот едно утро едноставно да престане да се вклучува. Најверојатно, тој ќе продолжи да работи.

Проблемот се појавува постепено. Апликациите добиваат нови верзии и ги менуваат своите барања, па во одреден момент може да престанат да работат на постара верзија на оперативниот систем. Така може да се случи телевизорот совршено да ги прикажува телевизиските канали и содржините од уредите поврзани преку HDMI, но „Netflix“ или некоја друга апликација повеќе да не работи правилно.

Постои и безбедносен проблем. Паметниот телевизор е компјутер поврзан на интернет, па застарениот софтвер може да остане без безбедносни закрпи за новооткриените пропусти.

Тоа не значи дека треба веднаш да го фрлите телевизорот штом производителот ќе ја прекине поддршката.

Ако екранот сè уште ви одговара, проблемот може релативно едноставно да се реши. На телевизорот може да поврзете понов уред за стриминг или сет-топ-бокс, кој ќе ги преземе функциите за апликациите и паметните функции.

На тој начин ќе можете да продолжите да го користите истиот телевизор и откако неговиот вграден софтвер ќе застари.

Затоа, следниот пат кога ќе ги проверувате спецификациите на телевизорот, не обрнувајте внимание само на големината на екранот, квалитетот на сликата и цената. Проверете и колку долго производителот планира да обезбедува ажурирања.

Бидејќи рокот на траење на паметниот телевизор не е испишан на кутијата, но неговиот софтвер дефинитивно има таков рок.