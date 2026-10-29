Славески: 80 години централно банкарство – независност, професионалност и интегритет за идни успеси

На Свечената академија во Музејот на Народната банка присуствуваа претседателката Гордана Сиљановска-Давкова, претседателот на Собранието Африм Гаши, премиерот Христијан Мицкоски, претставници на дипломатскиот кор, соработници од бизнис заедницата, меѓународните финансиски институции, како и вработени и поранешни вработени. Беше прикажан кусометражен филм преку кој беа оживеани спомените за активностите, посветеноста и резултатите што ги одбележаа изминатите 80 години централнобанкарско работење.

Гувернерот Славески го честита јубилејот и посочи дека довербата – како темел врз којшто почива успехот на секоја централна банка, секојдневно се зајакнува со јасни одлуки, отворена комуникација и непоколеблива посветеност на јавниот интерес. Потсети на одлуките и чекорите што овозможија Народната банка да стекне име, идентитет и доверба, државата – монетарна сувереност и монетарно осамостојување, а граѓаните – стабилност.

Претседателката Сиљановска-Давкова оцени дека Народната банка во изминатите осум децении ги разви своите институционални, аналитички и оперативни капацитети, соочувајќи се со домашните и со меѓународните предизвици и борејќи се за одржување на ценовната стабилност и стабилноста на девизниот курс.

„Зад неа се осум децении правен и институционален континуитет и меморија за трансформацијата на финансиските, економските и општествените односи, за домаќинското водење и менаџирање, врз основа на вредностите коишто ги отелотворува, за заслужената доверба којашто ја ужива и за способноста да одговори на предизвиците “, рече претседателката Сиљановска-Давкова, потенцирајќи дека осумдесетгодишното наследство на Народната банка е важна основа за идниот развој, но истовремено и обврска за постојано унапредување на институционалните капацитети.

Во изминатиот период на политички и економски неизвесности, дел домашни, а сѐ поголем дел глобални, Народната банка успешно ја одржуваше стабилноста на цените, стабилноста на домашната валута и стабилноста на банкарскиот систем.

Според гувернерот Славески, како резултат на визијата, истрајноста и континуираната реформска агенда, Народната банка, ја докажа усогласеноста со европските и глобални стандарди, направи сериозни исчекори во доменот на финансиската стабилност, ги зајакна процесите на одлучување со здрава аналитичка инфраструктура, го применува највисокиот статистички стандард, СДДС плус и е активен двигател на иновациите во ерата на дигитализација и финтек-иновациите. Особено го нагласи членството во СЕПА, информирајќи дека за помалку од една година, надоместоците за прекуграничните плаќања во евра се намалени до шест пати за граѓаните и до девет пати за компаниите. Пред гостите на свечената академија, гувернерот Славески вети дека Народната банка ќе ја чува својата независност, професионалност и интегритет. „Нашата генерација ја наследи оваа институција и нашата должност е да ја предадеме посилна, со повеќе знаење, со поголема доверба, со уште поцврсти институционални темели. И кога една идна генерација ќе го одбележува стогодишниот јубилеј на македонското централно банкарство, би сакал да може да кажат дека ние не бевме само чувари на едно вредно наследство, но и генерацијата која истото го продолжи за поколенијата коишто доаѓаат по нас“, рече Славески.