Сè уште можете да купите автомобил за 1.000 евра во Македонија: Овие три модели се вклопуваат во тој буџет

Секако, нема многу простор за избор во овој ценовен ранг, па затоа рекламите привлекуваат голем број потенцијални купувачи.

Денес не е лесно да се купи автомобил со 1.000 евра, но не е ни невозможно. На пазарот на половни автомобили, сè уште можете да најдете модели кои можат доста пристојно да послужат за одење на работа, секојдневно градско возење или како втор автомобил во семејството.

Годината на производство, опремата и километражата се второстепени. Многу е поважно автомобилот да има здрава каросерија, функционален мотор, што е можно подобра спојка и менувач, како и соодветна документација.

И токму затоа не треба да го купувате првиот автомобил што изгледа добро.

Фиат Пунто

Ако во Македонија постои автомобил што е речиси синоним за евтин половен автомобил, тогаш тоа е Фиат Пунто.

За буџет до 1.000 евра, најлогични се поедноставните бензински верзии, особено моторот 1.2. Механиката е релативно едноставна, деловите се лесно достапни и речиси секој механичар се занимавал со овој автомобил претходно.

Можете да најдете примероци на пазарот за 700-800 евра, но треба да бидете особено внимателни со вакви автомобили. Пунто кое е евтино за рекламирање не мора да значи дека е евтино за поседување. Пред да купите, треба внимателно да ги проверите праговите, рабовите, подот на автомобилот, подвозјето, спојката и состојбата на моторот.

Ако најдете примерок кој можеби е далеку од совршен однадвор, но е механички исправен, може да биде многу подобра куповна од автомобил кој изгледа попривлечно, но веднаш бара голема инвестиција.

Опел Корса

Друг автомобил кој брзо исчезнува од рекламите, но вреди да се бара, е Опел Корса. И одговара на она што всушност го бара купувач со буџет од 1.000 евра, мал автомобил, едноставна механика и релативно прифатливо одржување.

Бензинските верзии од постарите генерации можат да бидат особено интересни. Корсата е практична за градот, лесна за паркирање и нема премногу комплицирани системи што би можеле да направат голема сметка во сервисот за стар автомобил.

Кај Corsa, како и кај сите автомобили во овој ценовен ранг, проверката пред купување е поважна од самата цена.

Рено Клио

Трет најчест избор на купувачите е Renault Clio, особено бензинската верзија со мотор 1.2. Clio е интересен бидејќи за релативно малку пари нуди мал, практичен автомобил кој е сосема доволен за секојдневно градско возење.

Истата формула важи и за него, да се бара наједноставниот и најзачуваниот примерок.

Подобро е да се земе автомобил со скромна опрема, изгребан браник или полош ентериер, и здрав мотор и каросерија, отколку автомобил кој изгледа одлично на прв поглед, но крие сериозни проблеми. Во овој ценовен ранг, естетиката е луксуз, а механичката состојба е приоритет.

Постојат возила за 700-800 евра

Ако имате вкупно 1.000 евра за автомобил, не мора да барате автомобил кој чини точно 1.000 евра. Може да биде многу попаметно да се најде добар примерок за 700-800 евра и да се остават неколку стотици евра за она што речиси сигурно ќе следи.

Маслото и филтрите, сопирачките, гумите, акумулаторот, малите дефекти или дел од менувачот можат многу брзо да го потрошат остатокот од буџетот. Со автомобил стар 20 или повеќе години, секогаш треба да очекувате дека нешто ќе мора да се направи.