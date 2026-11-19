Вештачката интелигенција, чија растечка побарувачка може да претставува значаен извор на инфлаторни притисоци, беше особено истакната во дискусиите. Службениците оценија дека инфлациските ризици се широко распространети, а некои поддржаа зголемување на каматната стапка од 0,25 процентни поени. Некои предупредија дека можеби ќе биде потребно поголемо зголемување во декември.

Службениците на Федералните резерви на САД (ФЕД) веруваат дека може да бидат потребни дополнителни зголемувања на каматните стапки за да се врати инфлацијата на целта од два проценти, но на нивниот октомвриски состанок одлучија да почекаат дополнителни податоци пред да донесат нови одлуки.

На состанокот, сепак, беше одлучено дека референтната каматна стапка ќе остане во опсег од 3,75 до 4 проценти. Десет члена гласаа за таква одлука, додека Лиза Кук и Бет Хамак поддржаа зголемување од четвртина процентен поен.

Инвестициите во вештачка интелигенција и нивното финансирање се дополнителна загриженост. Службениците предупредуваат на растот на задолженоста на компаниите од овој сектор, сложените и нетранспарентни финансиски структури, како и концентрацијата на ризик кај мал број фирми. Доколку приносите од инвестициите во вештачка интелигенција се послаби од очекуваните, ова би можело да предизвика поголеми финансиски загуби и нестабилност.

Инфлацијата е сè уште над целта. Потрошувачките цени се зголемија за 0,4 проценти во октомври, додека базичната инфлација, која ги исклучува храната и енергијата, се зголеми за 0,3 проценти. И двата индикатори беа за 0,1 процентен поен повисоки од очекуваните.

Иако повеќето функционери се залагаат за претпазливост, гувернерот Кристофер Вале, верува дека зголемувањето на каматните стапки за половина процентен поен треба да се разгледа во декември. Претседателот на ФЕД во Сент Луис, Алберто Мусалем, предупреди дека до пролетта 2027 година, зголемувањето би можело да достигне целосен процентен поен.

Загриженоста на централната банка се однесува и на тоа дали зголемувањето на цените предизвикано од војната во Иран и царините на американскиот претседател Доналд Трамп, кои на почетокот би можеле да бидат привремени, ќе станат подолгорочни и дополнително ќе ја зајакнат инфлацијата.

Пазарите во моментов очекуваат зголемување на каматните стапки од 0,25 процентни поени на состанокот на 8 и 9 декември, додека можноста за поголемо зголемување се смета за малку веројатна.