„Не ми ја зголемувај платата, пријави ме на целата“ – цената на парите во плико

„Не ми ја зголемувај платата, пријави ми ја цела“ е илустративна реченица за барање што во суштина се однесува на сигурноста на веќе заработените пари.

На сметка легнува еден износ, остатокот се добива во готово. Кога парите ќе се соберат на крајот од месецот, работникот можеби ја добил договорената сума. Но разликата меѓу целосно евидентирана плата и дел исплатен надвор од пресметката станува важна во моменти што не се гледаат на денот на исплатата: кога се докажуваат приходи, кога престанува договорениот додаток или кога доаѓа време за пензионирање.

Платата не е само нето-износот со кој се плаќаат сметките. Таа има и пресметка што ги опфаќа придонесите и данокот. Управата за јавни приходи го објаснува односот едноставно: од бруто-платата, по одбивањето на придонесите и данокот на личен доход, се добива нето-платата. Токму затоа е важно договорениот надомест за работата да биде соодветно евидентиран, а исплатата да може да се поврзе со јасна пресметка.

Ист приход денес, различна основа за утре

Да земеме хипотетичен пример: двајца работници располагаат со по 45.000 денари месечно. Кај едниот целиот износ е прикажан како нето-плата во редовната пресметка. Кај другиот, како нето-плата се евидентирани 30.000 денари, а уште 15.000 добива неевидентирано во готово. За тековното пазарење, вкупната сума е иста. Но документацијата за нивните приходи е различна, како и основата врз која се пресметуваат соодветните обврски. Ова е пример за разликата, а не податок за конкретен работник или компанија.

Последицата не мора веднаш да се почувствува. Додека исплатата е редовна и односот со работодавачот е добар, усниот договор може да изгледа доволен. Прашањето се отвора кога делот во готово ќе се намали или ќе изостане: што точно било договорено, за кој период и со каков доказ? Износ запишан во договор и во пресметка остава појасна трага од ветување што се повторува од месец во месец. При евентуален спор, исходот зависи од конкретните околности и расположливите докази.

Постои и подолг временски хоризонт. Во објаснувањето на Министерството за социјална политика за пензиското осигурување, платите и основиците на осигурување се дел од утврдувањето на пензиската основа. Тоа не значи дека од една месечна разлика може едноставно да се пресмета идната пензија: важни се стажот, пензискиот систем во кој членува лицето и правилата што се применуваат. Но неевидентираниот додаток не создава иста пензиска евиденција како уредно пресметаната плата.

Што точно стои зад договорената сума?

За работникот е важно да разликува плата, пријавен бонус, надоместок на трошоци и неевидентирана исплата. Не секој дополнителен прилив има иста природа или ист третман. Затоа клучното прашање е по кој основ се исплаќаат парите и дали за нив постои соодветна документација. Самото име „бонус“ не ја објаснува исплатата ако нема јасна пресметка, како што ниту секој износ над основната плата автоматски значи неправилност.

Од перспектива на компанијата, целосниот трошок за вработување е поголем од нето-сумата што ја добива работникот. Тој трошок мора да се планира во цената на производот или услугата, во маржата и во можноста за нови вработувања. Но пренесувањето дел од договорот надвор од евиденцијата ја намалува предвидливоста за вработениот. Фирма што сака да задржи луѓе треба да може јасно да објасни колкава е платата, како се пресметуваат додатоците и што точно ќе биде исплатено.

На разговор за работа лесно се останува на едно прашање: „Колку ќе земам плата?“ Вреди веднаш да следува и второто: „Како ќе биде прикажан целиот износ?“ Одговорот не ја менува само месечната пресметка. Тој покажува колку од договореното може да се провери и на што работникот ќе може да се повика ако околностите се променат. Парите се трошат секој месец, а евиденцијата за заработеното останува важна многу подолго.