„Ми стави нож под грло за 300 денари“: Скопски таксисти раскажуваат страшни случки со патници

Некои велат дека најмногу се плашат кога ќе им влезат непознати патници во два или три часот по полноќ, а други признаваат дека по неколку непријатни искуства веќе не застануваат секому што ќе им мавне со рака.

Од пијани патници што одбиваат да платат, до закани со нож, тепачки и обиди за грабеж. Скопските таксисти имаат што да раскажуваат, особено оние што работат во ноќните часови.

Еден скопски таксист, кој повеќе од 15 години работи зад воланот, раскажува за непријатно искуство што го имал неодамна, кога примил патник во близина на Бит-пазар.

„Човекот ми влезе сосема нормално. Ми рече да го возам до Чаир. По патот не зборуваше многу, само гледаше во телефонот. Кога стигнавме, таксиметарот покажуваше околу 300 денари. Му кажав колку треба да плати, а тој извади нож и ми го стави под грло. Ми рече да му ги дадам сите пари и да не се вртам. Му дадов околу 2.000 денари што ги имав во автомобилот. Излезе и избега. Седев десет минути и не можев да се соземам“, раскажува таксистот.

Неговиот колега, кој работи претежно ноќни смени, вели дека најголеми проблеми му прават пијаните патници. Особено за време на викендите, кога младите се враќаат од ноќните клубови.

„Ми влегоа тројца момци кај Градски парк. Сите пијани. Едниот ми тропаше по прозорците, другиот ми пушташе музика на телефонот, а третиот цело време ме навредуваше. Кога стигнавме во Аеродром, ми рекоа дека немаат пари. Едниот ми понуди цигари наместо да плати. Кога им кажав дека ќе викнам полиција, почнаа да ми удираат по седиштата. На крајот излегоа и ми ја треснаа вратата“, раскажува возачот.

Но, не се само мажите проблематични патници.

Таксист од Карпош се сеќава на необична случка со жена која ја примил во центарот на градот, нешто по полноќ.

„Ми рече да возам кон Ѓорче Петров. По пет минути почна да плаче, па да вика дека сопругот ја следи. Постојано гледаше назад и ми велеше да возам побрзо. Потоа одеднаш ми ја фати раката додека менував брзина. За малку ќе направевме сообраќајка. Застанав на бензинска пумпа, ѝ понудив да повикаме полиција, но таа излезе и си замина пешки. Не ми плати ни денар“, раскажува тој.

Друг таксист вели дека една од најнепријатните ситуации ја доживеал во населбата Драчево. Примил двајца патници кои побарале да ги однесе до куќа во споредна улица. Кога стигнале, едниот излегол, а другиот останал во автомобилот.

„Ми рече да го почекаме другар му. Поминаа пет минути, па десет. Му кажав дека не можам да стојам цела вечер. Тогаш почна да ми се заканува дека ќе ме истепа ако мрднам. Го заклучив автомобилот, му реков да излезе и посегнав по телефонот. Кога виде дека навистина ќе повикам полиција, ја отвори вратата и избега“, објаснува возачот.

Има и таксисти кои велат дека повеќе не примаат патници што се видно алкохолизирани.

„Подобро да изгубам 500 денари отколку да ме удри некој со шише по глава. Еднаш ми повраќаа во автомобилот, другпат ми го скршија ретровизорот. А кој ќе ти ја плати штетата? Никој. Треба и да го исчистиш автомобилот, па со часови да не работиш“, вели таксист кој вози повеќе од две децении.

Познавачите на безбедносните ризици посочуваат дека возачите кои работат сами, особено во ноќните часови, се поизложени на закани и насилство. Како мерки за заштита ги наведуваат камерите во возилата, редовната комуникација со диспечерските центри и пријавувањето на секој посериозен инцидент.

Скопските таксисти, пак, велат дека најголем дел од патниците се сосема коректни. Но, доволен е еден проблематичен клиент за да им ја расипе целата смена.

„Секое утро кога ќе се вратам дома, жена ми ме прашува како сум поминал. Порано ѝ кажував колку сум заработил. Сега прво ѝ кажувам дека сум жив и здрав. После броиме пари“, завршува еден од возачите.

Б.З.М.