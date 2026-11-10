Крај за „Cybertruck“? Маск најави гасање на производството за 8 месеци и враќање на депозитите

„Ќе се обидеме да произведеме што е можно повеќе примероци пред да ја затвориме производствената линија за околу осум месеци, но на многу купувачи ќе мора да им ги вратиме депозитите“, напиша Маск на социјалната мрежа „X“.

Извршниот директор на компанијата „Tesla“, Илон Маск, призна дека побарувачката за електричниот пикап „Cybertruck“ далеку ги надминува производствените можности на фабриката.

Тој нагласи дека тоа не значи дека „Cybertruck“ не е профитабилен.

Според неговото објаснување, сложеноста на производството на овој модел претставува преголем трошок во споредба со придобивките што „Tesla“ може да ги оствари доколку ги пренасочи производствените капацитети кон зголемување на производството на автономното возило „Cybercab“.

Објавата на Маск уследи по критиките на неговите претходни изјави дека „Tesla“ ќе го произведува „Cybertruck“ уште осум или девет месеци, по што приоритет ќе биде зголемувањето на производството на моделот „Cybercab“.

Таквиот план значи дека „Tesla“ би можела да го прекине производството на „Cybertruck“ и покрај големиот број заинтересирани купувачи.

Според зборовите на Маск, компанијата ќе се обиде да исполни што е можно повеќе нарачки, но нема да може да ги испорача возилата на сите што веќе уплатиле депозит.