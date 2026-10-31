Катастрофа за Интел, најлош пад на акциите од 70-тите години

Ова е голем удар за извршниот директор Лип-Бу Тан, кој ја презеде компанијата во март 2025 година и оттогаш се обидува да ја ревитализира откако ги пропушти раните фази од бумот на вештачката интелигенција.

Акциите на Интел потонаа за 29% во петокот, што е нивниот најлош резултат од 1970-тите години. Падот се случи откако производителот на чипови објави послаби од очекуваните прогнози поради затворањето на фабриките во Израел и континуираната слабост на пазарот на персонални компјутери.

Овој пад на Интел претставува и значаен удар за администрацијата на Трамп, која пред повеќе од една година обезбеди американската влада да стекне 10 проценти од акциите во компанијата. Иако станува збор за инвестиција која е сè уште профитабилна, вредноста на таа акција падна за околу 12 милијарди долари во петокот. Нвидиа, исто така, има значаен удел во Интел, чија инвестиција изгуби околу 6 милијарди долари во вредност.

Пред објавувањето на заработката во четврток, акциите на Интел пораснаа за околу 150% оваа година, поттикнати од побарувачката за централни процесори кои стануваат клучни за работните оптоварувања поврзани со автономната вештачка интелигенција. Аналитичарите на D.A. Davidson во петокот ја намалија препораката за акцијата од „купи“ на „неутрално“, со објаснување насловено: „Сè уште не е фиксирано“.

„Свесни сме дека пазарот на персонални компјутери трпи последици низ целата индустрија“, напишаа аналитичарите. „Сепак, тешко е да се оправдаат тековните мултипли за вреднување кога слабоста е толку изразена“.

Акциите на Амазон, исто така, паднаа за 1,4% во петокот откако компанијата објави резултати за третиот квартал кои промашија во приходите и профитот, додека ја задржа својата прогноза за капитални трошоци за 2026 година од 220 милијарди долари. Амазон, исто така, објави негативен слободен паричен тек втор квартал по ред, со тој износ значително зголемен во однос на претходниот период.

Индексот Nasdaq Composite падна за 2,9%, завршувајќи ја неделата обележана со лоши деловни резултати на технолошките компании. „Алфабет“ го забележа својот најлош ден во својата историја во четврток, со пад на акциите за повеќе од 12%. Понатамошен пад следеше во петок.

Акциите на другите производители на полупроводници, исто така, забележаа пад. Гигантот за чипови „Нвидиа“ падна за 4%, додека „Бродком“ падна за повеќе од 5%, а производителот на мобилни чипови „Куалком“ потона за 11%.