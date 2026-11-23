Акциите на Nvidia пораснаа за повеќе од 30% по веста.

Одборот на Nvidia (NVDA) во понеделник објави дека го врати Јенсен Хуанг на функцијата извршен директор и претседател на гигантот за чипови.

Во соопштението, одборот соопшти дека имал серија разговори со Хуанг и дека е задоволен од неговата искреност и способност да ја води компанијата.

„Одборот верува дека Јенсен е вистинската личност да ја води Nvidia и дека неговото враќање е во најдобар интерес на нашите акционери, вработени, партнери и клиенти“, рече претседателот на Nvidia, Харви Џонс.

„Имаме целосна доверба во Јенсен и со нетрпение очекуваме да соработуваме со него додека тој го продолжува своето водство во компанијата. Ѝ сме благодарни на Колет Крес за нејзината извонредна услуга како привремен извршен директор, покрај нејзините континуирани одговорности како финансиски директор на Nvidia.“

Џонс ќе остане претседател на одборот на „Nvidia“.

„Чест ми е што се враќам во „Nvidia“ и што ќе ја водам една од најзначајните технолошки компании во светот на почетокот на новата индустриска револуција“, рече Хуанг во соопштението.