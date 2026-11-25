Граѓаните што со години штедат пари во банка треба да знаат дека постои законски утврден лимит до кој нивните средства се осигурени. Во Македонија тој изнесува 30.000 евра по лице во една банка, без разлика на тоа колку сметки има граѓанинот во истата банка. Но, доколку средствата се распоредени во различни банки, правилата се поинакви.
Многу семејства во Македонија со години штедат пари за купување стан, образование на децата, пензионерските денови или едноставно за финансиска сигурност.
Некои ги чуваат средствата во денари, други во евра, а трети имаат неколку орочени депозити и платежни сметки во истата банка.
Но, дали сите овие пари се подеднакво заштитени?
Не е важно колку сметки имате, туку колку пари имате во една банка
Според Фондот за осигурување на депозити, средствата на физичките лица се осигурени до 30.000 евра во денарска противвредност по депонент во една банка или штедилница.
Тоа значи дека доколку едно лице има три различни сметки во иста банка, лимитот не се пресметува одделно за секоја сметка.
На пример, доколку имате 20.000 евра на орочен депозит, 10.000 евра на девизна сметка и дополнителни 5.000 евра во денарска противвредност на платежната сметка, вашите вкупни средства изнесуваат 35.000 евра.
Во случај на одземање на дозволата за работа на банката, максималното обесштетување од Фондот, доколку средствата ги исполнуваат законските услови, би изнесувало 30.000 евра.
Што ако имате 60.000 евра во две различни банки?
Лимитот за осигурување се применува одделно за секоја банка.
Така, распределбата на заштедите може да направи значителна разлика во висината на осигурениот износ.
Распределба на заштедите
Максимално покритие
60.000 евра во една банка
30.000 евра
По 30.000 евра во две банки
60.000 евра
По 20.000 евра во три банки
60.000 евра
По 30.000 евра во три банки
90.000 евра
Примерите се однесуваат на депозити што ги исполнуваат законските услови за осигурување.
Дали се осигурени и парите што ги добивате од плата?
Осигурувањето не се однесува само на орочените депозити и класичните штедни влогови.
Со системот се опфатени и средствата на трансакциските сметки, денарските и девизните депозити, како и други категории депозити на физичките лица утврдени со закон.
Тоа значи дека и парите што граѓаните ги добиваат од плата или пензија, а ги оставаат на својата банкарска сметка, се опфатени со системот за осигурување во рамките на законските услови.