Многу семејства во Македонија со години штедат пари за купување стан, образование на децата, пензионерските денови или едноставно за финансиска сигурност.

Граѓаните што со години штедат пари во банка треба да знаат дека постои законски утврден лимит до кој нивните средства се осигурени. Во Македонија тој изнесува 30.000 евра по лице во една банка, без разлика на тоа колку сметки има граѓанинот во истата банка. Но, доколку средствата се распоредени во различни банки, правилата се поинакви.

Некои ги чуваат средствата во денари, други во евра, а трети имаат неколку орочени депозити и платежни сметки во истата банка.

Но, дали сите овие пари се подеднакво заштитени?

Не е важно колку сметки имате, туку колку пари имате во една банка

Според Фондот за осигурување на депозити, средствата на физичките лица се осигурени до 30.000 евра во денарска противвредност по депонент во една банка или штедилница.

Тоа значи дека доколку едно лице има три различни сметки во иста банка, лимитот не се пресметува одделно за секоја сметка.

На пример, доколку имате 20.000 евра на орочен депозит, 10.000 евра на девизна сметка и дополнителни 5.000 евра во денарска противвредност на платежната сметка, вашите вкупни средства изнесуваат 35.000 евра.

Во случај на одземање на дозволата за работа на банката, максималното обесштетување од Фондот, доколку средствата ги исполнуваат законските услови, би изнесувало 30.000 евра.

Што ако имате 60.000 евра во две различни банки?

Лимитот за осигурување се применува одделно за секоја банка.

Така, распределбата на заштедите може да направи значителна разлика во висината на осигурениот износ.

Распределба на заштедите Максимално покритие 60.000 евра во една банка 30.000 евра По 30.000 евра во две банки 60.000 евра По 20.000 евра во три банки 60.000 евра По 30.000 евра во три банки 90.000 евра

Примерите се однесуваат на депозити што ги исполнуваат законските услови за осигурување.

Дали се осигурени и парите што ги добивате од плата?

Осигурувањето не се однесува само на орочените депозити и класичните штедни влогови.

Со системот се опфатени и средствата на трансакциските сметки, денарските и девизните депозити, како и други категории депозити на физичките лица утврдени со закон.

Тоа значи дека и парите што граѓаните ги добиваат од плата или пензија, а ги оставаат на својата банкарска сметка, се опфатени со системот за осигурување во рамките на законските услови.

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Во осигурениот износ влегува и каматата

Уште еден важен детаљ што многу штедачи го занемаруваат е дека лимитот од 30.000 евра ги опфаќа и главнината и пресметаната камата.

Доколку имате орочено 30.000 евра, а во меѓувреме сте заработиле дополнителни 1.000 евра камата, вкупната вредност на депозитот би изнесувала 31.000 евра.

Сепак, максималниот износ за обесштетување од Фондот останува 30.000 евра.

Што се случува со парите над 30.000 евра?

Средствата над законскиот лимит не се автоматски изгубени, но нивната исплата не е гарантирана од Фондот.

Граѓаните можат да го побаруваат преостанатиот износ преку стечајната или ликвидационата постапка на банката.

Колку пари ќе успеат да наплатат и во кој временски период ќе зависи од расположливиот имот на банката и текот на постапката.

Дали граѓаните плаќаат за осигурување на своите заштеди?

Граѓаните не треба да склучуваат посебен договор за осигурување на депозитите, ниту директно да плаќаат дополнителна премија за оваа заштита.

Банките и штедилниците имаат законска обврска да членуваат во Фондот за осигурување на депозити и да плаќаат соодветна премија.

Не гледајте само која банка нуди највисока камата

Кога граѓаните одлучуваат каде да ги чуваат своите заштеди, најчесто ги споредуваат каматните стапки што ги нудат банките.

Но, покрај каматата, треба да ги земат предвид и рокот на орочување, условите за предвремено повлекување на средствата, достапноста на парите и законскиот лимит за осигурување.

За оние што располагаат со поголеми заштеди, распределбата на средствата во повеќе банки е една од можностите за намалување на ризикот.

Парите што едно семејство ги штедело десет или дваесет години заслужуваат исто толку внимателно планирање колку и нивното заработување.

Б.С.