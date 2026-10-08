Горивата ја „стопија“ државната каса: Буџетот скратен за 86 милиони евра

Со најновите измени, државната каса претрпува сериозни корекции и на приходната и на расходната страна. Според владините проекции, вкупните приходи во државниот Буџет сега се планирани на ниво од 374,2 милијарди денари (приближно 6,08 милијарди евра). Од друга страна, вкупните расходи се утврдени на износ од 420,5 милијарди денари.

Владата го усвои долгоочекуваниот Предлог-ребаланс на Буџетот за 2026 година. Оваа одлука доаѓа како директен одговор на новите економски реалности во земјата, пред сè предизвикани од неодамнешното намалување на акцизата и на данокот на додадена вредност (ДДВ) за нафтените деривати.

Поради падот на приливите од даноците за горива, двете страни на буџетот бележат кратење од точно 86,2 милиони евра во споредба со првичниот план за годинава.

Од Илинденска број 2 уверуваат дека менаџирањето со јавните финансии останува под контрола. Главната цел на овој ребаланс, како што се наведува во официјалното соопштение, е целосно одржување на фискалната стабилност на државата. Надлежните потенцираат дека со направената прераспределба на средствата, државните институции ќе продолжат да функционираат непречено, а сите законски и социјални обврски кон граѓаните ќе се сервисираат навремено и без задоцнување.

Откако Предлог-ребалансот го помина владиниот филтер, тој веднаш се проследува во законодавниот дом. На потег е Собранието на Република Македонија, каде што пратениците низ комисиски расправи и на пленарна седница ќе ја имаат финалната зграда за тоа како ќе се трошат државните пари до крајот на 2026 година.