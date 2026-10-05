ЕНЕРГО ТЕХНОМА 2026 И РЕАЛ ЕКСПО 2026: Два саеми, една силна бизнис платформа за нови партнерства, видливост и раст

Двата специјализирани саеми имаат јасна цел да ги поврзат компаниите, инвеститорите, институциите, иноваторите и професионалците од земјата и регионот на едно место. За учесниците, ова значи многу повеќе од класично саемско претставување: можност за директна комуникација со потенцијални клиенти и партнери, зголемена видливост на брендот, промоција на нови производи и услуги, како и пристап до релевантна деловна публика.

Од 29 до 31 октомври, Т-Арената во Скопје ќе биде центар на енергетиката, недвижностите, градежништвото, технологијата и инвестициите. Годинава, Саемот за енергетика и технологија ЕНЕРГО ТЕХНОМА 2026 и Саемот за недвижности РЕАЛ ЕКСПО 2026 ќе се одржат заедно, создавајќи единствена можност за компаниите да се претстават пред поширока публика, да воспостават нови деловни контакти и да ги отворат вратите за идни партнерства.

ЕНЕРГО ТЕХНОМА 2026 ќе ги опфати најновите достигнувања во енергетиката, електроиндустријата, автоматизацијата, роботиката, ИКТ секторот, машинството и одржливите технологии, додека Саемот за недвижности РЕАЛ ЕКСПО 2026 ќе ги обедини компаниите и професионалците од секторите недвижности, градежништво, инвестиции, проектирање и развој на станбени и деловни проекти. Со нивното заедничко одржување, посетителите добиваат поширок увид во два значајни и меѓусебно поврзани сектори, а компаниите поголем досег и подобри услови за вмрежување.

Од година во година, интересот за ваков тип настани е голем, а високата посетеност потврдува дека саемите остануваат едни од најзначајните платформи за деловна промоција, размена на искуства и иницирање нови соработки. Токму затоа, учеството на ЕНЕРГО ТЕХНОМА 2026 и РЕАЛ ЕКСПО 2026 претставува стратешка можност за секоја компанија што сака да биде видлива, конкурентна и присутна пред вистинската целна публика.

За изложувачите, придобивките се повеќеслојни: директна презентација пред посетители со конкретен интерес, можност за B2B средби, градење нови партнерства, зголемување на довербата во брендот и позиционирање како активен учесник во развојот на индустријата и пазарот. За компаниите што планираат проширување, лансирање нови услуги или зајакнување на своето присуство, овие два саеми нудат вистинска сцена за деловен настап.

Организаторите очекуваат три динамични саемски дена исполнети со презентации, конференции, деловни средби и вмрежување, со учество на компании и професионалци од Македонија и регионот.

ЕНЕРГО ТЕХНОМА 2026 и РЕАЛ ЕКСПО 2026 ќе бидат место каде што идеите се претвораат во контакти, контактите во соработки, а соработките во нови можности за раст.