Безос смета дека вештачката интелигенција ќе го промени животот на семејствата: Дали ќе работиме само три дена во неделата?

Во интервју за Фокс њуз, Безос зборуваше за иднината на вештачката интелигенција, вселенските амбиции на неговата компанија Блу Ориџин, но и за критиките што политичарите ги упатуваат до милијардерите.

Основачот на Амазон, Џеф Безос, верува дека напредокот на вештачката интелигенција би можел значително да го промени начинот на кој луѓето работат и живеат, и да им овозможи на некои семејства да се издржуваат со пократка работна недела или само една плата во домаќинството.

Зборувајќи за влијанието на вештачката интелигенција врз економијата, Безос истакна дека растот на продуктивноста би можел да им овозможи на луѓето да работат помалку, а воедно да ја одржат финансиската стабилност.

„Некои луѓе исто така ќе одлучат: Знаете што? Можам да го издржувам моето семејство работејќи три дена во неделата. Тоа е она што значи продуктивност во економијата“, рече Безос.

Според него, зголемувањето на продуктивноста би можело да доведе и до ситуација во која на работодавците ќе им биде потешко да најдат работници, бидејќи луѓето ќе имаат помала потреба да работат две работни места за да ги покријат трошоците за живот.

Сепак, предвидувањата на Безос доаѓаат во време кога се води светска дебата за тоа како вештачката интелигенција ќе влијае на работните места. За време на интервјуто, водителот Брет Бајер, исто така, потсети дека Амазон елиминирал околу 30.000 корпоративни работни места од крајот на минатата година.

Безос одговори дека Амазон е во посебна позиција бидејќи значително ја проширил својата работна сила за време на пандемијата на коронавирусот. Тој призна дека постојат загрижености за влијанието на вештачката интелигенција врз пазарот на трудот, но не се согласува со оние кои ги предвидуваат најнегативните сценарија.

Безос, исто така, зборуваше за компанијата Прометеј, во која е ко-основач и еден од извршните директори. Целта на компанијата е да развие технологија што би им помогнала на луѓето полесно да ги претворат своите идеи во физички производи.

„Ќе направиме алатки толку лесни за употреба што секој може да биде инженер“, рече Безос.

Тој верува дека вештачката интелигенција би можела да донесе двоцифрен раст на продуктивноста во различни делови од економијата. Зборувајќи за можноста за создавање инвестициски меур во секторот на вештачката интелигенција, тој призна дека е тешко да се процени.

Сепак, тој нагласи дека корисните иновации остануваат дури и по евентуалното пукање на инвестицискиот меур, наведувајќи ги како примери лековите развиени за време на бумот на биотехнологијата и оптичките кабли инсталирани за време на бумот на интернетот.

Кога станува збор за регулацијата, Безос се залагаше за претпазлив пристап во раните фази на развој на нови технологии. Тој верува дека правилата треба да бидат насочени кон штетната употреба и оние кои ја злоупотребуваат технологијата, а не кон ограничување на самата иновација.

За време на разговорот, Безос презентираше и амбициозни планови за истражување на вселената. Тој рече дека Соединетите Американски Држави мора да стигнат до Месечината пред Кина и изрази верување дека американското слетување на луѓе на Месечината може да се постигне во 2028 година.

Според него, за долгорочното присуство на луѓе на Месечината, ќе биде потребно редовно да се испорачува товар и да се воспостави одржлива база, наместо мисиите да се сведуваат на кратки посети.

Безос изјави дека лунарната почва може да се користи за производство на соларни ќелии, додека кислородот произведен на Месечината може да се користи како ракетно гориво.

Компанијата Блу Ориџин, исто така, го подготвува враќањето на својата ракета Њу Глен во лет, што, според Безос, е планирано за декември. Долгорочната цел на компанијата е да ја зголеми фреквенцијата на лансирања, прво на дневно ниво, а потоа и многу повеќе.

Една од идеите на Безос се однесува и на центрите за податоци во вселената. Тој откри дека „Блу Ориџин“ има барање до Федералната комисија за комуникации на САД да лансира повеќе од 50.000 сателити кои ќе служат како орбитални центри за податоци.

Безос верува дека таков пристап би можел да отвори нови можности за развој на инфраструктурата потребна за вештачка интелигенција.

За време на интервјуто, тој се осврна и на критиките на милијардерот, велејќи дека успехот во бизнисот сам по себе не значи дека некој е лош човек.

„Успехот не е зло“, рече Безос, додавајќи дека политичарите треба да понудат конкретни решенија за проблеми како што се високите трошоци за домување, наместо да бараат виновници.

Според него, растечките трошоци за живот се вистински проблем, особено за младите луѓе на кои им е тешко да најдат прифатливо домување во близина на нивното работно место.