„Apple“ се огласи за дефектот на екранот на новиот „iPhone Duo“ (ВИДЕО)

Неодреден број сопственици на телефонот „iPhone Duo“ се пожалиле дека внатрешниот екран на уредот веќе напукнал долж шарката, според извештаите на повеќе медиуми, но и сведоштвата на корисниците на социјалните мрежи. Ова е особено загрижувачко ако се има предвид дека уредот е во продажба само три дена.

„Реакциите на првите корисници на ‘iPhone Duo’ се исклучително позитивни и гледаме одлични резултати од програмерите, кои забрзано ги ажурираат своите апликации за да ги искористат предностите на овој уникатен дизајн. Свесни сме за проблем што влијае врз внатрешниот екран кај мал број уреди ‘iPhone Duo’. Доколку корисниците имаат проблеми со екранот на својот телефон ‘iPhone Duo’, треба да се обратат до поддршката на ‘AppleCare’ за замена на уредот“.

Според досега познатите информации, проблемот зафаќа само мал процент од уредите „iPhone Duo“, а дефектот станува видлив релативно брзо откако корисникот ќе почне да го отвора телефонот. Затоа, ако вашиот уред ги поминал првите неколку дена без проблеми, се надеваме дека нема да се соочите со овој дефект.

Се чини дека причината за проблемот е неисправна внатрешна шарка, која лесно може да се оштети. Тоа доведува до појава на низа светли линии долж средината на екранот кога телефонот ќе се расклопи. Кај некои уреди се појавуваат и мртви пиксели долж преклопот.

Проблемите со шарките не се невообичаени кај телефоните со преклоплив екран, иако обично не се појавуваат толку брзо по лансирањето на нов производ.