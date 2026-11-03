Американски милијардер блиску до преземање на Лукоил

Конзорциум предводен од американскиот милијардер Тод Боели подготвува размена на хартии од вредност за преземање на меѓународните средства на санкционираниот руски нафтен гигант Лукоил, а договорот се очекува во наредните недели, изјавија четири лица запознаени со продажбата.

Конзорциумот на Тод Боели подготвува трансакција за преземање на нафтените полиња, рафинериите и бензинските пумпи на рускиот гигант во странство, а договорот се очекува во наредните недели

Банка што дејствува во име на конзорциумот купи замрзнати хартии од вредност на Лукоил во вредност од милијарди долари од западни инвестициски фондови, кои ќе бидат разменети за странски средства на компанијата, изјавија три извори.

Изворите побараа да останат анонимни бидејќи не се овластени јавно да зборуваат за ова прашање.

Доколку се реализира, трансакцијата би го означила крајот на процесот на продажба што траеше повеќе од една година, а во кој вредноста на понудениот имот првично беше проценета на 22 милијарди долари.

Странските средства на Лукоил вклучуваат нафтени полиња, рафинерии и бензински пумпи во Европа, Блискиот Исток и Африка.

Во меѓувреме, вредноста на тоа портфолио се намали бидејќи некои капацитети престанаа да работат, изјавија два извори.

Евентуалниот договор би бил и тест за способноста на западните санкции да принудат голема руска компанија да продаде меѓународни средства, а воедно да ги зачува стратешките нафтени операции и да ги ограничи финансиските придобивки за Москва.

Конзорциумот го сочинуваат Боели, бизнисмен од Мајами кој поседува акции во спортски клубови од Лос Анџелес, Доџерс и Лејкерс, како и инвеститори од Обединетите Арапски Емирати – Интернешнл Холдинг Компани (IHC) и Ал Хаил Холдинг.

Понудата е поддржана од сириско-катарските браќа Ал Хајат, како и од Американската меѓународна финансиска корпорација за развој (DFC).

Претставниците на Боели не одговорија на повеќекратни барања за коментар. Портпарол на IHC рече дека тие не коментираат за потенцијални инвестициски активности.

Ал Хаил Компанис, Ал Хајат Брадерс и САД ДФЦ исто така не одговорија на барањата за коментар.

Лукоил не одговори на барањето за коментар.

Меѓу западните инвеститори чии хартии од вредност се вклучени во планираната трансакција е и Капитал Груп, која одби да коментира.

Процесот на продажба започна откако САД воведоа санкции врз Лукоил во октомври 2025 година.

Ројтерс објави во февруари дека САД ја забавиле продажбата, делумно за да извршат притисок врз Русија за време на преговорите за прекин на војната во Украина.

Повеќе од десетина компании, вклучувајќи ги нафтените гиганти Ексон Мобил и Шеврон, американската инвестициска компанија Карлајл и поранешниот сопственик на Порнхаб Бернд Бергмајр, се натпреваруваа за средствата на Лукоил, објави Ројтерс во ноември минатата година.

Карлајл се повлече од трката минатиот месец, туркајќи го конзорциумот предводен од Боели на преден план.

Банка што дејствуваше во име на конзорциумот ги купи хартиите од вредност на Лукоил од десетина американски и британски инвестициски фондови, како и од американски депозитарни банки што ги држеа во име на мали инвеститори, рекоа два извори.

Акциите беа купени по 30 центи за секој долар од нивната вредност, рекоа два други извори, што е значителен попуст за да се одрази фактот дека тие се под санкции.

Западните инвестициски фондови беа големи сопственици на акциите на Лукоил пред руската инвазија на Украина во 2022 година.

Акциите потоа беа отстранети од главните берзански индекси на пазарите во развој, а западните фондови во меѓувреме ги замрзнаа и ја намалија нивната книговодствена вредност.