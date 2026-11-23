Со аквизицијата „ABB“ сака да ја прошири понудата во секторите за климатизација, индустриско ладење и управување со топлината, пазари што добиваат сè поголемо значење поради растечката потреба од ефикасни системи за ладење во индустријата и центрите за податоци.

Швајцарската технолошка групација „ABB“ договори купување на германската компанија „Ziehl-Abegg“, производител на вентилатори, електрични мотори и системи за вентилација, во трансакција чија вредност се проценува на 2,65 милијарди долари.

Според објавата на „ABB“, договорот предвидува вредност на претпријатието од 2,65 милијарди долари, додека вредноста на сопствениот капитал изнесува 2,22 милијарди долари. Финализирањето на трансакцијата се очекува во втората половина на 2027-ма година, под услов да бидат добиени потребните регулаторни одобренија и да се исполнат вообичаените услови за ваков вид преземања.

„Ziehl-Abegg“ е германска компанија со седиште во Кинзелсау, која развива и произведува високоефикасни вентилатори, електрични мотори, системи за вентилација и контролна технологија. Нејзините производи се користат во системи за греење, вентилација и климатизација, индустриски процеси, медицинска технологија, земјоделство, лифтови, чисти простории и центри за податоци.

За „ABB“, купувањето претставува проширување на постојното портфолио на мотори и погони со технологија за движење и контрола на воздухот. Компанијата очекува со спојувањето да може да им понуди на клиентите поширок избор на компоненти за системи за ладење и вентилација, со помалку сложена интеграција и пониски трошоци за развој на опремата.

Според проценките на „ABB“, „Ziehl-Abegg“ се очекува во 2026-та година да оствари приходи од околу 1,4 милијарди долари. Компанијата има оперативна профитна маржа во средниот едноцифрен опсег, а „ABB“ очекува таа во рок од три години по завршувањето на преземањето да се приближи до просекот на нејзината деловна област „Motion“.

Во соопштението се наведува дека трансакцијата е проценета на 1,9 пати од очекуваните годишни приходи и 18,6 пати од EBITDA за 2026-та година. „ABB“ очекува овој однос да се намали во наредните години, благодарение на подобреното работење и синергиите што би произлегле од обединувањето на двете компании.

Претседателот на деловната област „Motion“ во „ABB“, Брендон Спенсер, изјави дека компанијата ги цени инженерското знаење, истражувачките капацитети и долгогодишното искуство на германскиот производител.

Тој оцени дека двете компании имаат комплементарни производни програми и дека нивното обединување ќе овозможи поцелосна понуда на компоненти за системи за ладење и вентилација.

Извршниот директор на „Ziehl-Abegg“, Јоаким Леј, соопшти дека договорот претставува продолжување на развојната стратегија на компанијата и дека „ABB“ е соодветен партнер за нејзината инженерска и претприемачка култура.

„Ziehl-Abegg“ има околу 6.300 вработени во Европа, Америка и Азија. Во 2024-та година компанијата отвори производствен, логистички и истражувачки центар во САД, инвестиција вредна 100 милиони евра. Во 2026-та година најави и дополнителна глобална инвестициска програма од 90 милиони евра за зголемување на производствените капацитети на повеќе пазари.

Една од причините поради кои „ABB“ го гледа германскиот производител како стратешки важен партнер е растечката побарувачка за системи за ладење. Центрите за податоци, особено оние што ја поддржуваат вештачката интелигенција, трошат големи количества електрична енергија и бараат сложени системи за одржување на температурата на серверите.

Вентилаторите имаат релативно мал удел во почетната цена на еден систем за ладење, но можат да учествуваат со значителен дел во неговата долгорочна потрошувачка на енергија. „ABB“ наведува дека вентилаторот вообичаено претставува околу пет отсто од капиталниот трошок на системот, но може да учествува со околу 80 отсто од неговата потрошувачка на енергија во текот на работниот век.

Токму затоа, поефикасните вентилатори и електронски управуваните мотори стануваат сè поважни за индустријата. Тие можат да помогнат во намалување на потрошувачката на електрична енергија, а истовремено да обезбедат потребно ладење во објекти со голема густина на опрема.

„ABB“ е глобална компанија за електрификација и автоматизација, со повеќе од 140 години историја и околу 110.000 вработени во светот. Со преземањето на „Ziehl-Abegg“, групацијата настојува да ја зајакне позицијата на пазарите каде што се очекува побарувачката за енергетски ефикасни технологии да продолжи да расте.