Јадете помалку, а не слабеете? Причината можеби е во овие три работи

На патот кон слабеењето, проблемот не е секогаш само во количината на храна што ја јадеме. Некои намирници и пијалаци на прв поглед изгледаат како практичен, па дури и здрав избор, но можат да содржат повеќе калории отколку што очекуваме, а притоа нема долго да нè држат сити.

Џенифер Рико, тренерка која се занимава и со исхрана, предупредува дека особено треба да се внимава на производите што се претставуваат како добар избор за луѓето кои сакаат да ослабат. Меѓу нив ги издвојува замрзнатата храна, одредени видови кафе и гранола-плочките.

Замрзната храна

Замрзнатите производи на многумина им го олеснуваат секојдневието бидејќи овозможуваат оброкот да се подготви за само неколку минути. Проблемот настанува кога практичноста ќе стане причина почесто да посегнуваме по замрзнати пици, полнети печива, лиснато тесто и слични производи.

Затоа Рико препорачува, кога е можно, предност да им дадеме на свежите намирници или на храната што сами сме ја замрзнале. На тој начин имаме подобра контрола врз тоа што јадеме, колку долго храната стоела во замрзнувачот и на кој начин била подготвена пред замрзнувањето.

Кафе со многу додатоци

Самото кафе не мора да биде проблем, но сосема поинаква е ситуацијата со пијалаците во кои се додаваат различни сирупи, шеќер, шлаг и други калорични состојки.

Рико особено предупредува на фрапучино и слични пијалаци, кои, според неа, можат да содржат и до 500 калории. Таа ги нарекува „празни калории“, бидејќи таквиот пијалак може значително да го зголеми дневниот внес на калории, а нема да нè засити како вистински оброк, ниту ќе ни обезбеди многу корисни хранливи материи.

Затоа, пред да нарачаме кафе, вреди да обрнеме внимание на тоа што се наоѓа во него, особено ако се обидуваме да го намалиме вкупниот дневен внес на калории.

Гранола-плочки

Гранола-плочките често се рекламираат како практична и здрава ужина, поради што многумина ги избираат кога сакаат да внимаваат на исхраната. Сепак, Рико предупредува дека нивниот состав не е секогаш онаков каков што би очекувале од производ кој изгледа здраво.

Ако често ги јадеме, таа препорачува да ја провериме декларацијата и да ги споредиме производите пред купување. Советува да избираме плочки со помалку шеќер и поголем удел на протеини.

Друга можност е гранолата да ја подготвиме дома. Така самите можеме да ги избереме состојките и да имаме подобра контрола врз количината на шеќер и другите додатоци што ги внесуваме.