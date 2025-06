Предупредување: Две милијарди корисници на „Gmail“ треба да ги променат своите лозинки

„Google“ ги повика повеќе од две милијарди корисници на „Gmail“ да ги заменат своите лозинки со лозинка, решение кое е побезбедно и отпорно на фишинг напади.

Потпретседателот на „Google“ за приватност и безбедност, Еван Коцовинос, предупреди дека традиционалните лозинки се ранливи и тешки за управување, додека лозинката нуди поедноставен и побезбеден начин за најавување – користејќи биометриски методи како отпечатоци од прсти или препознавање на лице.

Додавањето лозинка нема да ги отстрани постојните методи за автентикација, но може да го заобиколи чекорот за верификација во два чекори, потврдувајќи дека корисникот всушност го користи својот уред.

Како да ја замените вашата лозинка со лозинка во три чекори

Пред да започнете, ќе ви треба:

– Компјутер со „Windows 10“, „macOS Ventura“ или „ChromeOS 109“ (или понов).

– Паметен телефон со „iOS 16“ или „Android 9“ (или понов), со вклучен „Bluetooth“ и заклучување на екранот.

– Најновата верзија на веб-прелистувач како што се „Chrome“, „Edge“, „Firefox“ или „Safari“.

– Корисниците на „iOS“ и „macOS“ треба да го имаат вклучено „iCloud Keychain“.

Откако ќе се уверите дека имате сè наведено, следете ги овие чекори за да ја замените вашата лозинка со лозинка:

– Отворете ги поставките на вашата сметка на „Google“.

– Во делот „How you sign in to Google“ изберете ја опцијата „Passkey“. (Креирај лозинка).

– Кликнете на „Create a passkey“ (Креирај лозинка) и следете ги упатствата, потврдувајќи го вашиот идентитет преку отпечаток од прст или препознавање на лице.

Оваа безбедносна промена е дел од пошироката стратегија на „Google“ за отстапување од традиционалните лозинки и воведување посовремени, безбедни решенија за автентикација на корисниците.