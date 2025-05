WSJ објави дека Тесла бара нов шеф. Се огласи Маск и беше лут

„Wall Street Journal“ објави статија во која се тврди дека „Тесла“ бара нов шеф и дека планираат да го заменат Елон Маск.

Во текстот, кој беше објавен вчера, се наведува дека Тесла ја започнал потрагата по нов лидер во последните недели. Извори запознаени со интерните дискусии изјавија дека членовите на одборот „контактирале неколку фирми за регрутирање извршни директори за да започнат формален процес на барање нов извршен директор на „Тесла“.

Според весникот, компанијата на крајот се фокусирала на една голема агенција за регрутирање. Не е познато дали потрагата сè уште е во тек, ниту дали Маск воопшто знаел за тоа пред објавувањето на статијата.

Тесла оттогаш го негираше написот. Извршната директорка на „Тесла“, Робин Денхолм, објави следново на социјалната мрежа „X“ на Маск:

„Денес беше објавен медиумски извештај во кој лажно се тврди дека Тесла контактирала агенции за регрутирање за да започне потрага по нов извршен директор. Ова е апсолутно лажно (и оваа информација им беше доставена на медиумите пред објавувањето на текстот). Извршен директор на Тесла е Илон Маск, а одборот има целосна доверба во неговата способност да продолжи да спроведува возбудлив план за раст.“

Маск: WSJ е срам за новинарството

Маск ја сподели објавата на Денхолм утрово, додавајќи свој коментар.

It is an EXTREMELY BAD BREACH OF ETHICS that the @WSJ would publish a DELIBERATELY FALSE ARTICLE and fail to include an unequivocal denial beforehand by the Tesla board of directors! https://t.co/9xdypLGg3c