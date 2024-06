Астрономите за прв пат беа сведоци на будење на црна дупка

Научниците првпат беа сведоци на будење на супермасивна црна дупка. Во галаксија во соѕвездието Девица, оддалечена околу 360 милиони светлосни години од Земјата, научниците забележале дека црна дупка сјае посветло од кога било досега, пишува Ројтерс.

„Можевме да го набљудуваме будењето на масивна црна дупка која одеднаш почна да се „храни“ со гасот достапен во нејзината околина, станувајќи многу светла“, вели Клаудио Ричи, астрофизичар и коавтор на студијата за феноменот на будење на црните дупки.

„Ваквото однесување е без преседан“, додаде Пола Санчез Саез, астроном тесно вклучена во студијата.

Што знаеме за црната дупка?

Црната дупка е околу 1,5 милиони пати потешка од сонцето. За споредба, црната дупка во центарот на Млечниот Пат има маса четири милиони пати поголема од Сонцето.

Супермасивните црни дупки ги растргнуваат ѕвездите и се друго во нивниот гравитациски дофат. Истражувачите укажаа на ова и рекоа дека ротирачки диск од дифузен материјал ја формирал црната дупка во центарот на галаксијата SDSS1335+0728.

