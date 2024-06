НАСА по грешка емитуваше на YouTube симулација на кризата на Меѓународната вселенска станица

Во средата, НАСА случајно емитуваше симулација на криза на Меѓународната вселенска станица (ISS) откако астронаут страда од болест на декомпресија, што предизвика многу шпекулации на социјалните мрежи.

Каналот на НАСА на YouTube емитуваше аудио во живо што укажува дека член на екипажот боледува од болест на декомпресија, објави НАСА на официјалниот профил на X.

На видеото се слуша женски глас кој бара од членовите на екипажот „да го вратат командантот во одело“, да му го проверат пулсот и да го снабдат со кислород. Подоцна вели дека командантот има мали шанси да преживее.

После тоа, корисниците на социјалните мрежи ја пренесоа веста за кризата на ISS.

„Овој звук ненамерно беше пренасочен од тековната симулација во која членовите на екипажот и копнените тимови тренираат за различни сценарија во вселената. Тој не е поврзан со вистински итен случај“, објави ISS, додавајќи дека нема итни ситуации.

