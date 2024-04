Илон Маск лансира нова апликација: Платформата X наскоро доаѓа на малите екрани

Платформата X, порано позната како Твитер, лансира посебна ТВ апликација, објави извршната директорка Линда Јакарино.

Имено, како што сподели на нејзиниот официјален X профил, ТВ апликацијата ќе биде „ваш најдобар придружник за висококвалитетно, извонредно забавно искуство на поголемиот екран“. Понатаму беше наведено дека апликацијата ќе има сличен алгоритам на X, но за видеа, што ќе им овозможи на корисниците да ја приспособат содржината врз основа на нивните преференции.

Апликацијата ќе добие и теми со вештачка интелигенција за организирање видеа по тема за поперсонализирано искуство, рече Џакарино.

Не е наведен датум за лансирање

Се вели дека апликацијата „X TV“ ја поддржува функцијата меѓу-платформа, која ќе им овозможи на корисниците да продолжат да гледаат видеа на нивните телевизори што ги лансирале на апликацијата за паметни телефони. Покрај тоа, Џакарино рече дека апликацијата ќе има подобрено пребарување на видео и лесно префрлување на големиот екран од паметните телефони.

Платформата X не објави план за воведување, но рече дека апликацијата ќе биде достапна на паметните телевизори.

From the small screen to the big screen X is changing everything. Soon we’ll bring real-time, engaging content to your smart TVs with the X TV App. This will be your go-to companion for a high-quality, immersive entertainment experience on a larger screen. We’re still building it… pic.twitter.com/QhG6cVDpZ8