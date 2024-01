Како двајца браќа од Кина станаа милијардери продавајќи чај за еден долар

Џанг Хонгчао почнал да продава ледени десерти на 21-годишна возраст. 25 години подоцна, тој и неговиот помлад брат Хонгфу станаа милијардери.

Кога имал само 21 година, Џанг Хонгчао позајмил пари од својата баба за да отвори мала тезга во градот Женгжу каде продавал ледени десерти. Тој штанд не успеал, но две години подоцна Џанг се обидел повторно: отвори втор штанд и го нарече Mixue Bingcheng, или „слатка снежна палата“. Со текот на времето, бизнисот почна да цвета, а Џенг почна да продава сладолед, чај со меурчиња, лимонада и кафе – сето тоа по екстремно ниски цени.

Денес, Mixue Bingcheng има околу 36.000 продавници и стана најголемиот кинески производител на чај со меурчиња. Компанијата наскоро би можела да излезе на берзата, а 47-годишниот Џанг и неговиот осум години помлад брат Хонгфу станаа милијардери, проценува Форбс.

Можеби и оваа понуда ќе пропадне?

Mixue поднесе барање за првична јавна понуда минатиот вторник во Хонг Конг, откривајќи детали за сопственичката структура на компанијата: секој брат моментално поседува 42,8 отсто од акциите во бизнисот. Форбс конзервативно проценува дека Mixue – чиј приход и нето профит во првите девет месеци од 2023 година пораснале за 46 и 48 отсто на 2,2 милијарди долари и 338 милиони долари соодветно – денес вреди 2,9 милијарди долари, што значи дека браќата Жанг вредат по 1,2 милијарди долари. Компанијата последен пат прибирала средства во јануари 2021 година, собирајќи 329 милиони долари. Инвеститорите, вклучувајќи ги Хилхаус Капитал на милијардерот Леи Џанг и Драгонбол Капитал, филијала на компанијата Меитуан на милијардерот Ванг Ксинг, ја процениле компанијата на 3,3 милијарди долари.

Mixue поднесе барање за првична јавна понуда вредна 915 милиони долари во 2022 година, но не успеа. Постои шанса и оваа понуда да пропадне. Индексот Ханг Сенг минатата година падна за околу 25 отсто, а локалните акции ја започнаа годината на најниско ниво во последните речиси две децении.

Mixue има 32.000 продавници во Кина и уште 4.000 во 11 други земји, главно во Азија. Тие не одговорија на прашањата за вредноста на компанијата и богатството на браќата Женг.

Податоците од проспектот покажуваат дека компанијата продала околу 5,8 милијарди пијалоци ширум светот во првите девет месеци од 2023 година, што ја прави втор по големина продавач на свежи пијалоци по чаша, според China Insights, консултантска компанија во кинеската индустрија. Првиот најголем продавач е американскиот ланец Старбакс.

Компанијата се издвојува во жестоката конкуренција со своите ниски цени: производите на Mixue, кои вклучуваат свежа лимонада, сладолед, овошен чај и кафе, чинат од три центи до еден долар. За споредба, друг популарен кинески синџир за чај со меурчиња, Nayuki, има просечни цени од 3,80 долари.

Mixue вели дека успеала да ги задржи цените ниски бидејќи нивниот синџир на снабдување од крај до крај покрива сè, од извори и производство на состојки до логистика, истражување и развој и контрола на квалитетот. Во исто време, речиси сите приходи и профити на компанијата доаѓаат од продажба на опрема како кујнски апарати и намирници на франшизи.

Хонгчао студирал на Универзитетот Хенан во 1997 година, а тоа лето добил работа со скратено работно време во киоск за алкохол. Таму ја добил идејата да направи сопствен производ на мраз и да отвори продавница за да продава ледени десерти кои биле популарни во Шангкиу, но не и во Женгжу. Кинеските локални медиуми велат дека тој позајмил 3.000 јени (околу 422 долари) од неговата баба за да го отвори Coldsnap Shaved Ice, претходникот на Mixue.

Хонгчао брзо научил сурова деловна лекција: не можел да продаде доволно од своите производи во текот на зимата и бил принуден да продава портокали за да заработи дополнителни пари, пишуваат кинеските медиуми. Целиот бизнис мораше да се затвори, тој се обиде повторно во 1999 година, со нови производи како слатки пијалоци, а подоцна и сладолед.

Неговиот помлад брат Хонгфу, кој сега е извршен директор на компанијата, му се придружи во 2007 година за да ги стандардизира операциите и управувањето. Сем Хонгчао е претседател на компанијата. Подоцна, моделот на Хонгфу стана успешен модел на франшиза: 99,8 проценти од 36.000 продавници денес работат според овој модел од околу 16.000 франшизи, што ја прави оваа компанија еден од најголемите менаџери за франшиза во светот. Mixue има дури 84 кинески патенти и работи со свои фабрики, продавајќи се, од кујнски апарати до состојки како сируп, млеко, чај, кафе и овошје до своите франшизи.

Со текот на годините, браќата продолжија да иновираат. Тие го отворија своето прво кафуле, Lucky Cup, во 2017 година. Сега Lucky Cup има 2.900 локации. Mixue беше извезен на пазарот во Ханој, Виетнам во 2018 година, а денес брендот има продавници во земји како Канада, Индонезија, Јапонија и Јужна Кореја. Во последниве години, тие ја претставија својата – сега добро позната – маскота „Снежен крал“ (Snow King) и почнаа да пуштаат музика и видеа со маскотата во продавниците. Песната со потпис на Mixue, „I Love You, You Love Me, Mixue Ice Cream & Tea“, во која се појавува снежниот крал, доби над 24 милиони прегледи на страницата Bilibili на поранешниот милијардер Руи Чен. Bilibili е кинески еквивалент на YouTube. Снежниот крал, исто така, беше прикажан во анимирани серии и беше клучна карактеристика на музичките фестивали за сладолед на Mixue.

Браќата Џанг се само најновите во низата претприемачи кои станаа милијардери преку чајот со меурчиња, кој е популарен меѓу милениумците и генерацијата З во Азија и САД. Меѓу другите е и Ванг Ксијаокун, основачот и претседател на Ча Панда, која исто така чека да излезе во јавност. Пенг Ксин и Жао Лин, брачната двојка која го основаше ривалот на Миксју Најуки, станаа милијардери по првичната јавна понуда на берзата во Хонг Конг во 2021 година. Сепак, двајцата оттогаш испаднаа од листата на милијардери откако вредноста на акциите, предизвикана од проблемите со безбедноста на храната, падна за дури 80 отсто.