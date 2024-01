Лава тече кон град во Исланд, горат куќи

Драматична е ситуацијата по ерупцијата на Исланд. Во близина на малиот град Гриндавик се отвори нова пукнатина. Должината на пукнатината е најмалку 150 метри.

Лавата тече кон населбата и ги проголта првите куќи. Најмалку две куќи горат, јавуваат исландските медиуми.

Вработените во итната помош испратија порака до луѓето да не се приближуваат до Гриндавик. Градот е блокиран и има бројни служби за итни случаи и спасување.

Жителите се евакуирани.

The new volcanic fissure that opened up in Grindavík, Iceland today.



In the video, the first buildings are affected by the lava.pic.twitter.com/4QGZaROINo