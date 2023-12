Во Сиднеј над милион луѓе присуствуваа на новогодишниот огномет(ВИДЕО)

Новата година ја дочекаа жителите на Австралија, во Сиднеј, околу милион луѓе. Речиси секој петти жител на градот присуствуваше на огнометот во Сиднејското пристаниште.

Операта во Сиднеј беше осветлена во боите на израелското знаме како одговор на нападот на палестинската милитантна група Хамас што ја започна војната во октомври.

Поголем број полицајци се присутни низ Сиднеј, поради страв од можни терористички напади.

#Australia welcomes in the #NewYear2024 with fireworks display in #Sydney pic.twitter.com/luBgYIKYVI