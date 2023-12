НАСА објави видео од неверојатен феномен кој прекина дел од радио комуникацијата на Земјата

НАСА објави снимки од најмоќниот сончев блесок во последните шест години. Блесокот на Сонцето, оддалечен 150 милиони километри, беше толку моќен што накратко ја прекина радио комуникацијата на Земјата во четвртокот, 14 декември.

Агенцијата сними снимки од феноменот познат како исфрлање на коронална маса (CME) од нејзината опсерваторија за Соларна динамика, вселенско летало лансирано во 2010 година кое континуирано ја следи активноста на Сонцето.

НАСА вели дека станува збор за блесок од класа X, односно пламен со најголем интензитет, кој може да влијае на радио комуникациите, електричните мрежи, навигациските сигнали и претставува ризик за вселенските летала и астронаутите.

Прекинот на струја во четвртокот, 14 декември, предизвика околу два часа радио пречки во некои делови на САД. Националната атмосферска и океанска администрација (NOAA) го нарече „неверојатен настан и можеби еден од најголемите соларни настани некогаш забележани“.

