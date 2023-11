Приходите од камати ја поддржаа заработката на „Bank of America“

Профитот на „Bank of America“ се зголеми за околу 10% во третиот квартал, а банката им се придружи на своите врсници кои заработуваат повеќе од плаќањата на каматите од нејзините клиенти. Во исто време, инвестициското банкарство и тргувањето остварија подобри резултати од очекуваното.

Втората по големина американска банка објави нето добивка од 7,8 милијарди долари, или 90 центи по акција, со што нејзините акции се зголемија за 0,5% во претпазарното тргување.

„Додадовме клиенти и сметки во сите насоки на нашиот бизнис. Го направивме ова во здрава, но забавена економија, каде што американските потрошувачки трошоци сè уште се над минатата година, но продолжуваат да забавуваат“, рече извршниот директор Брајан Мојнихан во изјавата.

Одделите за инвестициско банкарство и тргување на „BofA“ успеаја да ги надминат очекувањата на Волстрит, објавувајќи повисоки заработки кои го намалуваат трендот на индустријата.

Вкупните провизии за инвестициско банкарство се зголемија за 2% на 1,2 милијарди долари, а приходите од продажба и тргување се зголемија за 8% до 4,4 милијарди долари во третиот квартал.

Во исто време, заемодавачите пријавија огромен пораст на нето каматниот приход бидејќи имаа повеќе простор да наплатат повисоки каматни стапки на заемите откако Федералните резерви ги зголемија трошоците за задолжување во својата битка со инфлацијата.

Нето каматниот приход на „BofA“ се зголеми за 4% во третиот квартал на 14,4 милијарди долари.

Заемодавачите „JPMorgan Chase“, „Citigroup“ и „Wells Fargo“, исто така, објавија зголемување на нето-приходите од камати во петокот и ги зголемија своите прогнози за клучната метрика.

Приходите од камати во секторот го поддржуваат и Американците чии домаќинства имаат здрави финансии и продолжуваат да трошат користејќи ги своите кредитни картички и покрај очекуваното економско забавување.

Приходите од потрошувачкото банкарство на „BofA“ се зголемија за 6% до 10,5 милијарди долари.

Нето добивката што им се припишува на обичните акционери беше 7,27 милијарди долари во трите месеци до 30-ти септември, што е повеќе од 6,58 милијарди долари една година порано.

Докторк откри колку треба да трае просечната интимна врска: Минутите разочараа многумина

Д-р Хари Фиш спроведе истражување за да утврди колку долго трае просечната интимна врска, а резултатите ги објави во книгата „The New Naked: The Ultimate Sex Education for Grown-Ups“.

Истражувањето наведува дека 43 отсто од паровите не водат љубов во просек повеќе од две минути. Понатаму, 23 отсто од нив имаат интимни односи од три до седум минути, 15 отсто од седум до 15 минути, а само 12 отсто од паровите изјавиле дека сексот трае од 15 минути до неколку часа.

Фиш во книгата пишува дека мажите се главните „виновници“ за кратки сексуални односи поради прераната ејакулација. Повеќе од 90 проценти од жените не можат да доживеат оргазам во рок од две минути, поради што често се лишени од задоволство.

„Постојат големи варијации меѓу паровите, па некои навистина водат љубов и до еден час, но има уште многу чии „страсни сесии“ се кратки“, напиша Фиш.

Покрај тоа, тој во книгата изјавил дека паровите водат љубов во просек два пати неделно. Тој ги советуваше мажите кои не можат да го одложат оргазмот по две минути или да го доживеат по 40 минути, да се консултираат со лекар.