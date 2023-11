Палестинскиот премиер се расплака за време на состанокот на владата(ВИДЕО)

Палестинскиот премиер Мохамед Штајех се расплака за време на состанокот на кабинетот на палестинските власти додека ја раскажуваше приказната за мајката чии деца биле затрупани под урнатините на Газа.

Израелската армија веќе еден месец жестоко бомбардира цели во Газа со цел да се одмазди за нападот на милитантите на Хамас.

„Децата пишуваат имиња на нивните тела за да може да се идентификуваат телата. Мајката на трите деца кои се затрупани под урнатините им вели на своите деца: „Дајте да ве видам, дури и на сон“, рече Штајех и се расплака.

Palestinian Prime Minister Mohammed Shtayyeh broke down in tears during the opening session of the Palestinian authority cabinet's meeting in Occupied west bank of Ramallah He spoke about children killed by Israeli air strikes. #FreePalestineNow #CeaseFire pic.twitter.com/8faZfTpXsG