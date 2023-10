Масовен напад на Газа: 100 авиони, 150 цели (ФОТО/ВИДЕО)

Израелските одбранбени сили (IDF) објавија дека околу 100 нивни авиони во текот на ноќта погодиле 150 цели на Хамас во Појасот Газа.

Жителите на Појасот Газа изјавија дека синоќа на три локации имало судири со израелските оклопни сили и пешадија, пренесува Гардијан.

Според нив, најсериозни конфликти има на северот на Појасот Газа, во областа Беит Лахија и Беит Ханун.

Massive bombing is happening now in Gaza. They cut off the internet connection that stops journalists in Gaza to post and show the what's happening in Gaza. One journalist said that All they can see right now is the orange sky because of the bombs!