Што се случува во Украина, додека се разгорува војната на Блискиот Исток

Се чини дека руските сили драстично го зголемија бројот на копнени напади во последните денови, пишува угледниот воен аналитичар Конрад Музика. На својот Твитер профил (сега Х) објави графикон кој покажува дека бројот на руски напади е најголем од март оваа година.

Се претпоставува дека најголем дел од тоа се должи на обидот на Русија да го опколи украинското упориште Авдијивка во регионот на Доњецк. Но, како што изгледа, руските сили досега беа неуспешни во тоа.

