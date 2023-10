Маск беше „повикан“ поради дезинформации; Тој брзо одговори: Merci beaucoup

Брисел го обвини американскиот милијардер Илон Маск за ширење дезинформации и незаконски содржини за израелско-палестинскиот конфликт преку неговата социјална мрежа Х.

Имено, европскиот комесар за внатрешен пазар, Тиери Бретон, испрати писмо до Маск, во кое наведува дека поранешната мрежа Твитер шири „незаконски содржини и дезинформации“ во врска со милитантната група Хамас и војната, која беснее веќе петти ден. Тој го повика Маск да преземе контрамерки во согласност со новите правила на ЕУ.

Бретон рече дека има индикации дека Х се користи за ширење нелегални содржини и дезинформации во ЕУ, но не кажа за каква дезинформација станува збор.

Following the terrorist attacks by Hamas against 🇮🇱, we have indications of X/Twitter being used to disseminate illegal content & disinformation in the EU. Urgent letter to @elonmusk on #DSA obligations ⤵️ pic.twitter.com/avMm1LHq54

Не чекаше долго и доби одговор од Маск, кој на својот профил на истата социјална мрежа изјави дека политиката на Х е отвореност.

„Нашата политика е да се задржи сè со отворен код и транспарентно, пристап за кој разбирам дека ЕУ го поддржува. Ве молиме наведете ги прекршувањата на кои се повикувате на платформата X за да може јавноста да ги види“, напиша Маск, коментирајќи го писмото на европскиот комесар.

Маск, исто така, побара да се наведат прекршувањата на кои укажува Бретон за „јавноста да може да ги види“ и додаде на француски „Merci beaucoup“(многу ви благодарам).

Our policy is that everything is open source and transparent, an approach that I know the EU supports.



Please list the violations you allude to on 𝕏, so that that the public can see them.



Merci beaucoup.