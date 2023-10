ОВА Е НАПАЃАЧОТ ОД БАНГКОК: Момчето(14) е уапсено откако убил три лица во трговски центар

Тајландската полиција соопшти дека момче (14) било уапсено по пукање во трговски центар во Бангкок.

Службите за итни случаи соопштија дека најмалку три лица се убиени, а три други се повредени во пукање во трговскиот центар „Сиам Парагон“. Тајландската телевизија PBS јави дека пет лица се ранети.

Полицијата објави и фотографија од апсењето на тинејџерот, а објавено е и видео од безбедносната камера на кое се гледа како се предава.

🇹🇭Video of the shooter who for now killed 3 and injured 4 in a Thai shopping mall.



The perpetrator was a 14-year-old student at a famous school in the Bang Rak area #พารากอน #Thailand #shooting pic.twitter.com/Y3fEKJ8pza