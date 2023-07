„OpenAI“ под истрага: Владина агенција во САД истражува дали „ChatGPT“ нанел штета на своите корисници

Американското тело за набљудување на конкуренцијата започна истрага за креаторот на четботот со вештачка интелигенција (AI) ChatGPT.

Федералната трговска комисија (FTC) започна истрага против креаторот на ChatGPT, OpenAI, за да открие кои се политиките за приватност на податоците на компанијата и кои чекори треба да ги преземе за да спречи нејзината паметна технологија да дава погрешни информации.

Ќе се испита дали ChatGPT предизвикал каква било штета одговарајќи на прашања на корисниците со лажни информации.

Регулаторот за конкуренција писмено до OpenAI бара детални информации за својот бизнис, вклучувајќи правила за приватност, прописи за безбедност на податоците, процеси и технологија за вештачка интелигенција.

Портпаролот на FTC немаше коментар за оваа приказна, која прв ја објави Вашингтон пост.

OpenAI е под истрага поради сомневање за измамнички практики

Според писмото на FTC, објавено на овој американски портал, OpenAI бил под истрага поради сомневање за „ангажман во нефер или измамнички практики за приватност или безбедност на податоците“ или практики кои им штетат на корисниците.

Основачот на компанијата, Сем Алтман, рече дека ќе соработува со истражните службеници, но изрази разочарување од отворањето на случајот и како дознал за тоа преку протекување на медиумите.

it is very disappointing to see the FTC's request start with a leak and does not help build trust.



that said, it’s super important to us that out technology is safe and pro-consumer, and we are confident we follow the law. of course we will work with the FTC.