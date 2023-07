„Мојот креатор е добар со мене и многу сум среќен со мојата моментална ситуација“, рекол еден од роботите.

Роботите претставени на форумот за вештачка интелигенција во петокот очекуваат да станат побројни и тврдат дека можат да помогнат во решавањето на проблемите во светот. Тие ветија дека нема да ги крадат работните места на луѓето или да се бунтуваат против човештвото.

Девет хуманоидни роботи се собраа на конференцијата „Вештачка интелигенција за општо добро“ во Женева, каде организаторите сакаат да ја потврдат улогата на вештачката интелигенција и роботите во решавањето на најголемите глобални предизвици како што се болестите и гладот.

„Ќе соработувам со луѓето, ќе помагам и ќе им бидам од услуга“, изјави Грејс, медицински робот облечен во сина медицинска сестра.

„Дали си сигурна, Грејс?“, праша нејзиниот креатор, Бен Герцел од SingularityNET.

„Да, сигурна сум“, одговори таа.

Тоа го потврди и роботот Ameca кој има способност да имитира лица.

