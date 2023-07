Кажете им збогум на лозинките: Windows носи нов начин за најавување на сајтови и апликации

Мајкрософт ја унапредува поддршката за Windows за нов стандард за најавување кој има за цел да ги замени лозинките со побезбеден и поудобен метод за најавување.

Најновата бета верзија на оперативниот систем сега овозможува користење на опцијата „Windows Hello“ за најавување на сајтови и апликации каде што, наместо лозинка, од корисникот ќе биде побарано да го потврди својот идентитет со PIN-код, отпечаток од прст или скенирање лице, во зависност од тоа што поддржува компјутерот.

Windows 11 во иднина, слично на телефоните, ќе има дел за управување со сите лозинки и овозможува лесно најавување на повеќето сајтови.

This will be a groundbreaking change in secure authentication, the start of a new phase. The sunsetting of passwords.#cybersecurity https://t.co/rzrAHJTPAb