Ненадеен срцев застој – фатална состојба без предупредување

Кардиолозите објаснуваат што треба да знаете за ненадеен срцев застој и зошто тоа се случува.

Ненадеен срцев застој е итен случај опасен по живот што се јавува кога вашето срце одеднаш ќе престане да чука. Како резултат на тоа, лицето се онесвестува и дишењето престанува. Во тој случај потребно е итно лекување. Преживувањето е можно со брза акција и медицинска нега.

Ненадејниот срцев застој е водечка причина за смрт и „предизвикува околу 300.000 до 450.000 смртни случаи во САД секоја година“, според Националниот институт за срце, крв и бели дробови. „Срцевиот застој предизвикува околу половина од смртните случаи поврзани со срцев удар и мозочен удар“.

Вообичаена заблуда за ненадејна срцева смрт е дека во основа се работи за срцев удар, но тоа не е точно.

„Ненадеен срцев застој не е исто што и срцев удар. Срцев удар се јавува кога протокот на крв во дел од срцето е блокиран. Ненадеен срцев застој не се должи на блокада. Сепак, срцевиот удар може да предизвика промена во електричната активност на срцето што доведува до ненадеен срцев застој“, велат експертите од клиниката Мајо.

Секој е изложен на ризик, но постојат начини да се намали шансата за ненадеен срцев застој, така што престанете да пушите, не пиете премногу алкохол, одржувајте здрава тежина и посетувајте го вашиот лекар годишно и редовно правете прегледи.

Порталот Eat This, Not That, разговараше со кардиолози кои објаснија што предизвикува ненадеен срцев застој.

Зошто се случува ненадеен срцев застој?

„Ненадеен срцев застој е „проблем“ со електричниот систем на срцето. Може да има неколку причини како што се срцев удар (блокиран проток на крв во срцето), ткиво со лузни, кардиомиопатија (зголемено или задебелено срце), значителни промени во електролитите на вашето тело како што се нивото на калиум и магнезиум“, објаснува д-р Морган.

Д-р Фридман вели дека „многу различни работи можат да доведат до тоа.

„Постојат познати или непознати срцеви заболувања, аортна дисекција, белодробна емболија и абнормалности на електролитите се само неколку примери. На крајот сите умираме од срцев застој“, смета докторот.

Институтот Џон Хопкинс вели дека срцевиот удар може да биде предизвикан од срцеви заболувања или може да се случи неочекувано. Сепак, постојат три главни причини:

Аритмија и вентрикуларна фибрилација

Аритмија се јавува кога електричните сигнали во срцето се нарушени, што доведува до абнормално чукање на срцето. Вентрикуларната фибрилација е вид на аритмија и е најчеста причина за срцев удар. Вентрикуларната фибрилација е забрзано чукање на срцето во комората на срцето, што предизвикува срцето да трепери наместо нормално да пумпа крв.

Зголемено срце (кардиомиопатија)

Срцевиот мускул се шири, што доведува до абнормални контракции на срцето.

Коронарна артериска болест

Овој тип на срцева болест се јавува кога коронарните артерии се стеснуваат и задебелуваат поради блокади предизвикани од наслаги, кои го ограничуваат протокот на крв во срцето. Ако не се лекува, коронарната артериска болест може да доведе до срцева слабост или аритмии, што и двете може да доведат до срцев застој.