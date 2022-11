Ако се чувствувате вака по будењето, може да биде опасно

Добриот сон и будењето со чувство на одмор се нешто што навистина му треба на нашето тело. Но, будењето со чувство на свежина може да биде многу тежок потфат за некои луѓе. Повеќето експерти препорачуваат најмалку седум часа квалитетен сон, но алармантна количина на луѓе сè уште се чувствуваат уморни.

Според статистиката, „45 отсто од американците кои спијат 7 до 8 часа во текот на ноќта изјавиле дека се чувствуваат исцрпени или уморни до три пати неделно. 27 отсто од луѓето велат дека се будат со чувство на умор 4 или повеќе дена во неделата.”

За луѓето кои спијат помалку од препорачаната количина часови, статистиката наведува дека резултатите биле сосема очекувани. Имено, оние кои спијат до 6 часа или помалку секоја вечер се убедливо најуморни. Поточно, 54 отсто од луѓето кои спиеле до 6 часа 4 дена во неделата се будат со чувство на умор.

Покрај тоа што не се чувствуваат одморени, многу луѓе се будат со широк спектар на симптоми кои, кога се доживуваат на редовна основа, може да укажуваат на основен здравствен проблем што треба да бара од вас да побарате лекарска помош.

Обрнете внимание како се чувствувате кога ќе се разбудите

Според Националниот институт за здравје, апнеја при спиење е сериозно нарушување на спиењето во кое дишењето престанува и почнува постојано. Луѓето со апнеја при спиење често грчат гласно и се чувствуваат уморни дури и по доволно часови спиење.

Постојат два вида на апнеја при спиење: опструктивна ноќна апнеја, која се јавува кога мускулите на грлото се релаксираат и централна ноќна апнеја, која се јавува кога вашиот мозок не ги испраќа вистинските сигнали до мускулите кои го контролираат вашето дишење.

Апнеја при спиење може да доведе до висок крвен притисок, срцеви заболувања, мозочен удар и други здравствени проблеми.

Третманот обично вклучува промени во животниот стил, како што се губење на тежината или избегнување алкохол, спиење на страна или користење на машина за континуиран позитивен притисок во дишните патишта (CPAP).

Една од најважните работи што треба да ги земете предвид кога размислувате за здравјето на спиењето е како се чувствувате по будењето.

Многу луѓе не се чувствуваат одморени или не доживуваат чудни симптоми по ноќниот сон и тоа го припишуваат на едноставно недоволно спиење.

Сепак, постојат некои загрижувачки знаци по будењето кои може да укажуваат на опасно нарушување на спиењето. Еден таков знак се нарекува парализа на спиење, кога човек се буди, но не може да се движи или да зборува неколку минути. Ова може да биде застрашувачко искуство и може да биде придружено со халуцинации.

Друг знак на кој треба да внимавате се грчеви во телото и ненадејни мускулни грчеви токму кога личноста заспива. Ова често може да биде вознемирувачко и може да го отежне заспивањето, како и обидот да се врати лицето да заспие. Ако редовно го имате некој од овие знаци, неопходно е да разговарате со вашиот лекар бидејќи тие може да укажуваат на посериозно нарушување на спиењето.

Други загрижувачки нарушувања на спиењето вклучуваат несоница, што е тешкотија да заспиете или да останете заспани; синдром на немирни нозе (RLS), кој е огромен нагон за движење на нозете; и нарколепсија, која е состојба која предизвикува ненадејно и неочекувано заспивање во текот на денот. Овие нарушувања може да бидат предизвикани од физички или ментални здравствени состојби, лекови, стрес, анксиозност или други фактори, известува Eat This Not That.

Симптоми

-Се будите вознемирени

-Често се будите со вкочанети раце

-Се будите со чувство дека ви снемува воздух

-Се будите со главоболка

-Се будите и вашата уста е навистина сува