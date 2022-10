Мистериозен астероид во близина на Земјата почна да се однесува чудно, научниците свикаа итен состанок

Астероид кој може да помине релативно блиску до Земјата и кој го предизвикува спектакуларниот годишен метеорски дожд Геминид, почна да се однесува чудно.

Научниците кои ја набљудуваа променливата светлина на астероидот „3200 Phaeton“ заклучија дека тој почнал да се врти се побрзо и побрзо по својата оска, скратувајќи ја ротацијата за околу 4 милисекунди секоја година. Ова откритие ги изненади бидејќи спинот на астероидите обично не се менува.

Разбирањето на она што се случува со Phaethon може да обезбеди повеќе увид во класата на астероиди кои се сметаат за „потенцијално опасни“. Овој астероид моментално не претставува никаква опасност за Земјата, но со својот дијаметар од 5,8 километри, доколку случајно би удрил во нашата планета, би можел да предизвика значителна штета.

Покрај тоа, за време на неговата траекторија, ни се приближува доволно блиску што значителна промена во неговата орбита од 524 дена може да предизвика одредена загриженост, пишува Science Alert.

Необичен астероид

3200 Phaeton е всушност многу необичен астероид. За време на својата орбита, како комета, се приближува до Сонцето и зад себе има правлива опашка. Но, за разлика од кометите, се чини дека нема мраз на неа, поради што експертите и го дадоа прекарот „камената комета“.

Дополнително, тој е еден од само двата астероиди кои произведуваат метеорски дожд. Кометите обично се одговорни за овој небесен спектакл. И да – тоа е впечатливо сино; повеќето астероиди се црвеникави или сиви.

Поради своите необични карактеристики, Јапонската вселенска агенција планира да ја испрати мисијата DESTINY+ (Demonstration and Experiment of Space Technology for INterplanetary voYage with Phaethon fLyby and dUst Science).

Светлината на Фаетон се менува додека ротира околу својата оска, што значи дека по некое време научниците успеале да го одредат неговиот приближен период на ротација од околу 3,6 часа. Меѓутоа, доколку авионот слета на него, потребни се попрецизни податоци.

Причината засега е непозната

Планетарниот научник Шон Маршал од опсерваторијата Аресибо во Порторико започна со работа на подетално одредување на неговата големина, форма и ротација; каде што открил нешто многу необично.

„Предвидувањата од моделот на обликот не се совпаѓаат со податоците. Сфатив дека периодот на ротација на Фаетон пред набљудувањето во 2021 година постепено се менуваше, можеби поради неговата активност кога беше во близина на перихел во декември 2020 година“, објасни Маршал.

По подетална анализа на целокупниот сет на податоци, кој го опфаќа периодот од 1989 до 2021 година, тој откри дека оваа промена може да се објасни со постепено, стабилно забрзување и губење на периодот на ротација од 4 милисекунди годишно. Гледајќи на годишно ниво, ова не е голема промена, но како што минуваат децениите станува се поизразено.

Експертите не знаат точно зошто се случува ова. Можно е да се работи за губење на маса, при што доаѓа до забрзување на ротацијата. Тоа може да биде и ефектот “Yarkovsky-O’Keefe-Radzievskii-Paddack” (YORP), каде што топлината на ѕвездата влијае на брзината на вртење на мало тело, како што е астероидот.

Маршал и неговите колеги го претставија своето откритие минатата недела на 54-тиот годишен состанок на Одделот за планетарни науки на Американското астрономско друштво.