Не ви треба школо, само одговор на едно прашање! Маск им поставува едно прашање на сите на интервју за работа, така фаќа лажговци!

Извршниот директор на Тесла, Илон Маск, вработува многу луѓе и откри дека бара „доказ за исклучителна способност“ кога станува збор за тоа.

Илон Маск има некои необични деловни идеи и многу од нив произлегуваат од вообичаеното прашање што секогаш му го поставува на секој кандидат за интервју за да види дали лажат или не. Милијардерот, извршен директор на Теесла, знае што прави кога е во прашање бизнисот, но вели дека не му е грижа во кое училиште учел потенцијалниот вработен, па дури и нивното ниво на образование. „Не треба ни да имате завршено високо образование, па дури и средно училиште“, рече Маск за време на интервјуто за Auto Bild во 2014 година.

Наместо тоа, таткото на седум деца бара „доказ за исклучителна способност“ кога станува збор за вработување на нов персонал. „Доколку евиденција на извонредни достигнувања, тогаш веројатно ќе продолжи и во иднина“, рече тој. Секако, лесно е некој да лаже на својата биографија или за своите достигнувања, но Маск има прашање дизајнирано да фати лажговци.

Говорејќи на Светскиот владин самит во 2017 година, Маск призна дека на секој кандидат кој го интервјуира го поставува истото прашање: „Кажете ми за некои од најтешките проблеми на кои сте работеле и како ги решивте?

Студијата објавена во „Journal of Applied Research in Memory and Cognition“ во декември 2020 година откри неколку пристапи за откривање лажговци врз основа на техника на интервјуирање за работа која всушност ја поддржува техниката на Маск. Еден таков метод се нарекува „Асиметрично управување со информации“ (AIM) и е дизајниран да му обезбеди на соговорникот јасни средства за докажување на нивната невиност или вина на иследникот преку обезбедување детални информации.

„Малите детали се главен дел од форензичките истраги и можат да им дадат на истражителите факти за проверка и испрашување сведоци“, напиша Коди Портер, еден од авторите на студијата и висок наставник на Универзитетот во Портсмут. Испитувачите треба јасно да ги поучат соговорниците дека „ако даваат подолги, подетални изјави за настанот од интерес, тогаш иследникот ќе може подобро да открие дали ја кажуваат вистината или лажат“. „Спротивно на тоа, лажговците сакаат да ја прикријат својата вина“, објасни Портер.

„Тие претпоставуваат дека обезбедувањето повеќе информации ќе му олесни на иследникот да ја открие нивната лага, па наместо тоа даваат помалку информации.

Студијата исто така покажа дека користењето на методот AIM може да ја зголеми веројатноста за откривање лажговци за речиси 70 проценти. Во интервју за Auto Bild, Маск додаде дека она што навистина сака да го знае е дали кандидатот навистина го решил проблемот за кој тврди дека го решил.

„И секако дека сакате да се уверите дека имало некое значајно достигнување, дали тие навистина се одговорни или некој друг бил поодговорен? Обично, некој што навистина морал да се бори со проблемот навистина ги разбира деталите и не заборава“, рече Маск.